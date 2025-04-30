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限空令何時解除？ 金管會: 檢視兩大指標

2025/04/30 13:05

金管會主委彭金隆今天出席立院財委會，接受立委的質詢（資料照／記者王孟倫攝）金管會主委彭金隆今天出席立院財委會，接受立委的質詢（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆今天出席立法院財委會備詢。為了因應川普關稅海嘯，金管會祭出史上最嚴「限空令」，外界關注，這項禁令何時解除？金管會強調，會視「關稅談判結果、經濟參數改變」，再來決定。

目前台股已回到2萬點之上，民進黨立委吳秉叡質詢，限空令會不會調整？是否還要執行？

彭金龍表示，由於很多狀況仍是高度不確定，很多事可預測度低，要更長時間來觀察，因此，儘管最近台灣資本市場隨國際消息平穩，但金管會仍將持續執行限空令，之後，要滾動觀察再調整。

國民黨立委賴士葆詢問，是否贊成國安基金擴大規模？彭金隆回應，現在的市場規模，已遠超過國安基金成立之初，因此，基於安定市場信心的角度，支持國安基金擴大規模。

立委詢問，金管會是否有對壽險業進行壓力測試？彭金隆說，已有對業者進行「情境分析」；銀行局長童政彰指出，今年七、八月將對本國銀行進行壓力測試，經會設定相關的經濟參數，像是經濟成長率、失業率等，來測試本國銀行是否能夠過關等。

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