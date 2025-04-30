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法國明年起徵收電商管理費 以防中國廉價包裹大量湧入

2025/04/30 14:18

法國政府宣布，將自2026年起，對所有進入歐洲的小額免稅包裹徵收固定「管理費」，徵稅對象包括中國電商平台希音（Shein）、Temu及阿里巴巴等。（路透資料照）（記者盧永山攝）法國政府宣布，將自2026年起，對所有進入歐洲的小額免稅包裹徵收固定「管理費」，徵稅對象包括中國電商平台希音（Shein）、Temu及阿里巴巴等。（路透資料照）（記者盧永山攝）

歐祥義／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《法新社》報導， 針對中國低價網購包裹大量湧入，對安全、財政與市場公平造成衝擊，法國政府宣布，將自2026年起，對所有進入歐洲的小額免稅包裹徵收固定「管理費」，徵稅對象包括中國電商平台希音（Shein）、Temu及阿里巴巴等。這項措施將作為歐盟2028年全面取消小額包裹免稅政策前的過渡安排。

　法國財長隆巴爾（Eric Lombard） 與公共會計部長德蒙夏朗 （Amelie de Montchalin）4月29日在視察戴高樂機場時表示，法國計劃與德國、荷蘭等歐洲鄰國協調行動，推動在歐洲徵收這項費用，每件包裹將收取「幾歐元」或「每件商品收取幾十歐分」，以資助加強海關檢查和產品合規審查。

　德蒙夏朗指出，2024年流入法國的低價進口包裹超過8億件，其中91%來自中國，並警告這些商品大多不符合安全標準，部分還涉嫌假冒，對消費者、品牌方和國家財政構成三重風險。隆巴爾則說，海關檢查發現高達94%的包裹不符合法規，其中66%具有潛在危險性。

　法國推出上促措施，也反映出對美國近期對中國小額包裹加稅政策的警惕。美國總統川普本月初簽署行政命令，將800美元（新台幣24650元）以下小額包裹關稅提高至最高90%。法國擔心，中國產品可能轉而湧入歐洲市場。

　根據歐盟統計，2024年共計46億件價值低於150歐元（新台幣5470元）的包裹進入歐洲，平均每秒超過145件，其中91%來自中國。這類包裹自2010年以來享有關稅豁免，但歐盟委員會已於今年2月建議取消相關特權，原因包括產品安全隱憂、環境負擔及監管漏洞等。

　法國中小企業聯合會（CPME）對此表示歡迎，呼籲將現況視為緊急狀態，並加強監管執法。法國電商協會（Fevad）則主張立即採取措施，制止亞洲平台不公平優勢與傾銷行為。法國貿易委員會主席歐杜（Yves Audo） 指出，歐洲企業需遵守社會、環境及安全標準，而中國進口商品幾乎沒有監管，他呼籲歐盟建立對等規則、制裁虧本銷售等不當行為。

　法國政府計劃在2026至2028年間試行徵費制度，為後續歐盟關稅改革鋪路，並加緊打擊假冒偽劣商品。法國表示，這項機制旨在保障消費者安全、維護市場公平，並保護國家財政利益。

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