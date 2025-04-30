國小「司令台」收到房屋稅單 校長笑稱：電腦會斂財？

利嘉國小收到房屋稅單，竟然是司令台要繳房屋稅。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕房屋稅將於明天（5/1）開徵，也是打房的房屋稅2.0開始徵稅，稅改也出現徵稅烏龍，台東縣利嘉國小操場的「司令台」就第一次收到了房屋稅單，要繳556元；經校長林庭瑤反映，稅務局稱只要拍照證明，即可不必繳稅。

利嘉國小收到房屋稅單，竟然是司令台要繳房屋稅。（記者黃明堂攝）

稅務局說，房屋稅第15條原本針對自然人及法人持有現值在新台幣10萬元以下之住家用房屋於全國合計不超過3戶時免繳房屋稅，但法條修正時僅保留自然人，由於利嘉國小非自然人，且該校司令台在原登記用途敘明住家，所以才會被重新課稅。因學校供教學用途建築免繳房屋稅，所以重新向稅務局申報後即可免稅。

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利嘉國小校長林庭瑤說，怪事年年有就是沒有今年多！前幾天收到稅單，學校要繳房屋稅500多，他還特地看一下地址，真的是寫利嘉國小。他還是第一次聽到說學校需要繳房屋稅？查了一下地號，原來是司令台！打電話到稅務局問，才說那是電腦自動勾稽出來的，要學校拍照證明後寄回，就不用繳稅。原來電腦不是只會挑花生，還會斂財。

林庭瑤也懷疑稅務單位是不是空拍發現有房屋沒有繳稅，所以寄來稅單。稅務局房屋稅課表示，不可能透過空拍就認定課稅目標，至少還須現勘確認地址及用途。利嘉國小司令台被課稅，純粹是因為以往建築物用途敘明「住家」，以往享免稅，但因稅法修改，排除非自然人，所以才被寄稅單，類似這種狀況，在學校及公務單位有不少，但只要向稅務局說明，即可重享免稅。

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