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大宇資《無盡夢迴》5月7日預約下載開啟 5月8日上市

2025/04/30 11:37

大宇資《無盡夢迴》5月7日預約下載開啟，5月8日上市。（業者提供） 大宇資《無盡夢迴》5月7日預約下載開啟，5月8日上市。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕大宇資（6111）代理發行ARPG手遊巨作《無盡夢迴》，宣布將於5月7日凌晨12:00正式開放iOS與Android與PC端三平台開放預約下載，代言人李珠珢專屬宣傳影片及拍攝幕後花絮同步釋出，期待挹注第二季營收獲利。

大宇資表示，《無盡夢迴》預計5月8日早上11點正式於台灣、香港、澳門及新加坡、馬來西亞地區上線，今日提前預告上市首週推出一系列精彩活動，包括「登入送五星夢靈」、「衝等贈稀有道具」以及「每日挑戰送豪華獎勳」，吸引玩家積極參與，並體驗遊戲中豐富多樣的內容與挑戰，玩家可藉由蒐集夢靈夥伴，組建屬於自己的夢境隊伍，開啟一場獨特的冒險旅程。

大宇資指出，《無盡夢迴》不僅是大宇資在手遊市場上重磅之作，更顯見對全球遊戲市場的深耕與布局，不僅強化遊戲內容，更對品質把關，隨著遊戲上市，結合品牌代言與豐富活動，將吸引更多玩家加入遊戲的世界。

目前《無盡夢迴》已開放於各大應用程式商店進行預約，預約也進入最後尾聲，玩家不僅能獲得豐富的遊戲獎品，還有機會抽中由代言人李珠珢親筆簽名的限量周邊商品，未來還有更多的聯動內容、線下活動與跨界合作資訊，為玩家帶來更多驚喜與互動機會。

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