LINE Pay參戰電子支付 和第三方支付有什麼不同？

第三方支付和電子支付比較（記者徐子苓製表）

〔記者徐子苓／台北報導〕LINE Pay近日獲得金管會許可，將設立全資子公司LINE Pay Money經營電子支付業務，而LINE Pay本身仍屬第三方支付。在各種行動支付林立的數位時代，民眾常混用「第三方支付」和「電子支付」，事實上，兩者的法律地位完全不同，功能又有哪些差別？

「第三方支付」的功能較為單純，是網路交易時代的產物，作為商家和消費者之間「代理收付」的中介。消費者付款後，由第三方支付業者串接金流、結算，再將款項匯入商家的銀行帳戶中。許多電商平台、外送平台為了處理龐大的線上金流，都有經營自己的第三方支付。

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舉例來說，LINE Pay就是一種第三方支付，用戶從LINE「錢包」中進入LINE Pay，可以掃碼或顯示條碼付款，而付款的方式僅能選擇信用卡，無法綁定銀行帳戶，也就是說，LINE Pay只是把錢從付款方轉移到收款方。

相較之下，「電子支付」多了儲值、轉帳的功能，用戶能夠綁定銀行帳戶，把銀行帳戶裡的錢保存在電子支付裡，這使得用戶能夠更靈活運用資金、方便小額轉帳。但也因為金流轉移較為複雜，「電子支付」業者受到金管會嚴格監督，經營需要獲得許可，目前全國只有9家專營的電子支付，包含街口支付、全支付等。

不過，許多民眾疑惑，LINE Pay若只是第三方支付，為什麼LINE好友之間也能轉帳呢？事實上，LINE目前的轉帳服務是由「iPass一卡通」合作來提供，一卡通正是電子支付，因此可以讓用戶在LINE App裡儲值、轉帳。

然而，一卡通近日宣布與LINE Pay分家，所有原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能，包含繳費、儲值、提領、好友轉帳等，將於2026年1月1日起轉移至一卡通自己的獨立App。

這讓不少LINE用戶擔心，明年起無法再享有轉帳的便利功能。不過，LINE Pay隨後公告取得經營許可，有望成為第10家專營電子支付，待LINE Pay Money上線後（官方還未公布時程），用戶將可繼續使用好友轉帳、綁定銀行帳戶儲值、各項生活繳費和乘車碼等服務。

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