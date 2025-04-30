川普對中關稅再持續 恐重創美「3大行業」

彭博報導，川普對中國關稅將對美國經濟造成供應衝擊。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自4月初以來，美國將對中國關稅提高至145%以來，導致中美貨物運輸量暴跌。阿波羅管理公司經濟學家托爾斯滕·斯洛克（Torsten Slok）指出，美國川普總統的關稅政策已攪亂了華盛頓和華爾街近一個月，如果中美貿易戰持續下去，預計美國的卡車運輸、物流和零售等3行業即將出現「類似新冠疫情」的短缺和大規模裁員。

根據《彭博》彙編的船舶追蹤數據，目前約有40艘貨船近期停靠在中國港口，現在正駛往美國，較4月初減少了約40%。數據顯示，這些船隻載有約32萬個貨櫃，比川普宣布將幾乎所有中國商品的關稅提高至145%後，約減少了約3分之1。

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《彭博》指出，許多美國人目前還未感受到來自中國的貨品大幅減少，但這種情況即將改變。市場預計，到5月中旬美國成千上萬家大大小小的公司都需要補充庫存。

先前美國大型零售商沃爾瑪和塔吉特曾示警川普，購物者可能會看到貨架空空、產品價格上漲。

據報導，儘管川普總統日前再表態，願意在對中國和其他國家徵收進口稅的問題上採取靈活態度，但可能「為時已晚」，無法阻止供應衝擊對美國經濟產生影響，這種衝擊可能會一直延續到今年底聖誕節時。

專家指出，既使中美敵對行動緩和，但重啟跨太平洋貿易也會帶來額外的風險，因為貨運業已減少運力，以因應疲弱的市場需求。這意味著，中美關係緩和將引發的訂單激增，可能會運力行業不堪重負，造成延誤並增加成本。

專家強調，這和新冠肺炎疫情期間出現的類似情況相似，當時造成了貨櫃價格上漲了四倍，貨船過剩導致港口堵塞。

航運諮詢公司Vespucci Maritime執行官詹森（Lars Jensen）表示，港口數量將激增，卡車和鐵路運輸量也將隨之增加，從而造成延誤和瓶頸。詹森指出，港口的設計是為了保證流量穩定，而不是為了時斷時續的流量變化。

世界貿易組織警告稱，美國和中國之間的商品貿易可能會減少80%，這與美國財政部長斯科特貝森特對當前局勢的描述基本一致，即「貿易禁運」。

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