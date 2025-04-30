深海採礦開戰？加拿大企業向美申請 繞過聯合國創史上首例

加拿大金屬公司（The Metals Company, TMC）及其美國子公司近日向美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）提出兩項探勘許可與一項商業採礦許可申請，打算在夏威夷與墨西哥之間國際水域展開深海採礦作業。（法新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大金屬公司（The Metals Company, TMC）及其美國子公司近日向美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）提出兩項探勘許可與一項商業採礦許可申請，試圖在國際水域展開深海採礦作業。這是史上首次有企業申請在聯合國管轄之外的海域進行商業開採，引發國際法律與環保爭議。

綜合外媒報導，TMC遞交申請的時間點，距離美國總統川普簽署加速深海採礦許可審查的行政命令不到一週。此舉被視為美國意圖單方面擴大在國際深海資源的掌控權，同時降低對中國關鍵礦物供應的依賴。TMC董事長兼執行長巴倫（Gerard Barron）指出：「這些申請將協助美國獲得近在咫尺的新礦物來源，足以供應數十年之需。」他強調，美國有機會重拾在深海領域的全球領導地位，並建立負責任且基於科學的採礦標準。

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該公司目標開採的區域位於夏威夷與墨西哥之間的克拉里恩-克利珀頓斷裂帶（Clarion-Clipperton Fracture Zone），申請探勘區域面積相當於南達科他州，實際開採面積則大於佛蒙特州。此地海床蘊藏大量多金屬結核，富含鎳、銅、鈷與錳等對電動車電池與綠能技術至關重要的關鍵礦物。

聯合國ISA強烈反對 TMC反駁：美國非成員國

但聯合國國際海底管理局（ISA）強烈反對，並明言ISA才是唯一具有授權權力的國際機構，任何未經其許可的開採行為皆屬違法。ISA警告，繞過其監管的企業將面臨法律、外交、經濟、安全、金融與聲譽風險。TMC則反駁稱，美國並非ISA成員，不受其約束。他們依據1980年通過的《深海硬礦產資源法》（Deep Seabed Hard Mineral Resources Act）提出申請，該法允許美國公司在國際水域展開資源作業。

環保團體與科學界則猛烈批評TMC此舉。綠色和平組織指責這是美國「單方面瓜分太平洋」的行為，呼籲各國共同抵制破壞國際規範的深海採礦企圖。科學家警告，深海生態系統對氣候調節至關重要，若貿然開採可能導致「無法逆轉的永久性損害」。研究指出，採礦產生的塵暴、噪音與人為光線，將對海底與周遭海洋生物造成長遠且難以預測的影響。

聯合國ISA強烈反對 TMC反駁：美國非成員國

美國非營利組織「生物多樣性中心」資深律師傑弗斯（Emily Jeffers）表示：「科學證據顯示，這些企業無法達到環境法規的標準，深海採礦注定對生態造成重大災害。」她預期，若川普政府批准相關許可，勢必面臨環保組織的法律挑戰。

支持深海採礦的企業則主張，海底採礦比陸地作業「更經濟」，對環境影響亦較小。他們認為此舉可減少陸地大規模採礦對社區與自然造成的破壞。不過，中國已正式表態反對美方計畫，並批評此舉「違反國際法」。

TMC表示，NOAA預計60天內將初步評估其申請是否符合法規，之後展開全面的環境與技術審查。然而，就在申請當日，TMC股價下跌1.7%，顯示市場對其計畫仍抱持不確定態度。目前ISA雖已在克拉里恩-克利珀頓斷裂帶核發31張探勘許可中的17張，但迄今未有任何企業獲得商業採礦許可，這場海底資源爭奪戰或將牽動未來國際秩序與生態平衡。

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