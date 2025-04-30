晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美商務部長：已達成首個貿易協議 尚待對方政府批准

2025/04/30 03:54

〔中央社〕美國總統川普祭出對等關稅，各國把握90天暫緩期與美進行談判。美國商務部長盧特尼克今天表示，川普政府已達成首個貿易協議，尚待對方政府批准，但拒絕透露是哪個國家。

美國財經媒體CNBC報導，盧特尼克（Howard Lutnick）透露，川普（Donald Trump）政府已達成首個貿易協議，但尚未完全定案。

盧特尼克告訴CNBC，「我有一個協議完成了…但我需要等對方的總理（prime minister）與國會批准」，並表示預計很快會獲得同意。

另外，外界關注美中關稅戰走向之際，盧特尼克表示，他本人未直接處理和中國的談判，並表示與中國的談判是由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）負責。

各國紛紛把握對等關稅暫緩期與美國進行談判。貝森特今天稍早指出，亞洲國家在談協議方面的態度最為積極；美國與印度即將達成協議，預計會宣布一些相關消息。美國與韓國的協議正逐漸成形，美國也和日本進行了富含實質內容的會談。

川普重返白宮以來狂揮關稅大刀，4月2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，但隨後又宣布，原訂9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。

不過，經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累計關稅稅率甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。

CNBC指出，多項調查顯示，關稅不確定性引發股市波動，導致企業領袖及消費者信心下滑。美股在相關關稅措施首次宣布後大幅下跌，但過去一週已有所回升。（編輯：洪(啟)原）1140430

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財