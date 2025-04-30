推動淨零碳排恐傷勞權 國內首份公正轉型勞教手冊上線

由學術單位、勞動NGO團體及環保團體合作，共同撰寫國內第一份「為工會而寫」的公正轉型勞教手冊正式上線（勞陣提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕推動淨零碳排已是趨勢，台灣更以2050淨零轉型為目標，擔憂過程中將衝擊勞工，由學術單位、勞動NGO團體及環保團體合作，共同撰寫國內第一份「為工會而寫」的公正轉型勞教手冊正式上線，更對政府提出「沒有公正、沒有轉型」、「沒有勞資協商、沒有自主減量」等呼籲。

共同撰寫公正轉型勞教手冊的團隊更提出2大呼籲，第１、自主減量計畫應以「團體協商」作為必要條件。不能讓企業「自行承諾、員工承擔」，減碳目標與行動方案應納入工會的協商與監督機制。第２、針對無工會的勞動者，也應強化社會對話與社會安全網的保障。不能因尚無工會組織，就放任企業單方決定轉型成本的分配。

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陽明交通大學科技法律學院副教授邱羽凡以國外經驗指出，企業推動淨零政策將導致勞動條件變更，最嚴重的就是大量解僱，英國、德國都已相繼發生；調查顯示，有72.6%認為企業會把淨零成本轉嫁到員工身上，因此，工會的危機因應能力更顯重要，「不能在淨零政策裡面遺落勞工」。

台灣勞工陣線協會研究部主任洪敬舒提醒，公正轉型在台灣仍屬於相對新穎概念，政府相關規劃也還不完整，目前都較著重於高碳排產業，但台灣產業間具有高度關聯性，若上游產業進行大規模減碳，勢必會影響到中下游企業，因此教材內容也協助工會自我辨識是否為受影響對象。

陽明交通大學科技法律學院博士班蘇珊霈指出，淨零對勞工的衝擊，目前國際潮流包含簽訂綠色團協擬定配套、延後大量解僱因應，教材整理各國案例讓工會可參考運用。

這份由學術單位、勞動NGO團體及環保團體攜手合作，組成公正轉型勞動資料庫小組，蒐集國內外資訊、政策分析、實務案例，共同撰寫的公正轉型勞教手冊，已製作《公正轉型與工會角色》教材資料庫網站：https://portaly.cc/wjtcourse 。 希望能補足工會當前對於公正轉型的受到的資訊落差，並作為基層工會主動介入綠色轉型政策的行動工具，提升工會協商能力，讓勞工能獲得更大保障。

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