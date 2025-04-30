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外幣保單銷售下滑 新契約保費比重是歷年同期次低

2025/04/30 08:07

根據保險局統計，外幣保單占整體新契約保費貢獻比，是逐年減少（記者王孟倫攝）根據保險局統計，外幣保單占整體新契約保費貢獻比，是逐年減少（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計顯示，2025年前2月整體外幣保單新契約保費，折合約新台幣673.54億元、年增41%；其中，外幣保單占整體新契約保費比重為38.95％，是歷年同期次低，僅高於2019年。

外幣保單占比掉到近7年次低。對此，保險局副局長蔡火炎指出，主要是市場環境因素影響，由於新台幣匯率貶值，讓外幣保單商品賣相較差。

保險局指出，新台幣保單成長力道相對強勁，外幣保單較不好銷售；根據統計，近年，外幣保單占整體新契約保費貢獻比是逐年減少，2024年為42.85%、2023年為42.14%、2022年為64.02%、2021年為60.79%、2020年為54.53%、2019年為38.28%、2019年為38.28%。

根據保險局公布資料，今年前2月外幣保單新契約保費收入折合約新台幣673.54億元，年增41%，其中傳統型年增33％至579.34億元、占比約86%。

新契約保費收入前3名公司依序為富邦人壽、國泰人壽、保誠人壽；投資型年增122％至94.2億元、占比約14%，國泰人壽、安聯人壽、台新人壽為新契約保費位居前三。

保險局統計，外幣保單仍以美元保單為最大宗，今年前2月美元保單新契約保費達20.16億美元，年增34%，美元投資型保單新契約保費2.71億美元，年增113%，美元傳統型保單新契約保費達17.45億美元，年增26%。

保險局指出，美元投資型保險較去年同期增加，主要是美股今年1、2月表現較佳，讓銷售量增加；美元傳統型保單則是受到保險業者提高利變保單宣告利率，帶動整體買氣。

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