歐盟晶片投資低於台積電 難在2030年達成20％市占目標

歐盟執委會雖然在2022年2月8日推出「歐洲晶片法」（European Chips Act），但因面臨4大問題，不太可能在2030年實現全球半導體市佔率20%的目標，建議重新擬定晶片戰略。（法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國科技新聞網站《The Register》報導，歐盟執委會雖然在2022年2月8日推出「歐洲晶片法」（European Chips Act），但因面臨4大問題，不太可能在2030年實現全球半導體市佔率20%的目標，建議重新擬定晶片戰略。

歐洲審計院（ECA）4月28日發布報告指出，歐盟執委會雖在推動「歐洲晶片法」上已有一定進展，但整體進度仍過於緩慢，且面臨資金不足等4大問題，無法支撐所需的龐大投資。

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負責稽核的ECA成員特泰布姆（Annemie Turtelboom）表示，半導體對現代世界至關緊要，到2030年一輛汽車可能需要逾3000顆晶片，「這是個快速變化、地緣政治激烈競爭的領域，我們目前的進度遠遠跟不上實現目標所需的節奏，若要達到20%目標，我們必須在2030妮前將產能提高約4倍，但以目前進度來看，距離上述目標還很遠」。

事實上，根據歐盟執委會的預測，到 2030 年，歐盟在全球半導體市占率可能僅達到 11.7%，與 2022 年的9.8%相比增幅有限，若與原訂20%目標相比，結果無疑是失敗的。

特泰布姆認為，「歐洲晶片法」在推動過程中存在4大問題。

首先，20%目標本身就過於雄心勃勃，如果歐盟設定如此高的目標，最後卻落空，看起來就很糟糕。

第二，歐盟的競爭對手並非自己，若要追趕中國、南韓、台灣和日本是不夠的，歐洲如果不想一直落在隊伍最後，「歐洲晶片法」就必須正視這點並做出調整。此外，與台積電、三星電子等大型半導體公司所投入的資金相比，歐盟提撥的860億歐元（新台幣3.16兆元）總經費仍是小巫見大巫。

第三，歐盟能動用的「財務實力」分散在不同單位之間，大部分資金來自於各個成員國，而非由歐盟執委會集中管控與分配。事實上，歐盟執委會僅負責「歐洲晶片法」860億歐元總經費的約5%。此外，成員國沒有義務通報他們所資助的「歐洲晶片法」計畫進度，導致整體策略缺乏統一的監督機制。而資金來自各個成員國，意味了大多數計畫最終集中在少數幾個能投入大量資金的國家，如德國。

最後是資金分配問題，由於「歐洲晶片法」的大筆資金被分配給像英特爾這樣的半導體巨擘，一旦這些公司的投資案失敗，資金就會產生打水飄的風險。英特爾目前已暫緩2個獲得補貼、分別位於德國和波蘭的設廠案，這影響歐盟在2030年實現20%市佔率的可能性。

ECA建議歐盟執委會立即對這項策略進行現實檢視，採取必要的短期修正行動，同時導入系統性監測機制，及早辨識阻礙戰略目標實現的因素。ECA也建議，應加速準備下一版的半導體戰略，並以這次審查結果及先前晶片戰略的成敗經驗為基礎，訂立具體、具時程、且切合實際的目標。

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