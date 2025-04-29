疑僱移工上凱道惹議 洪申翰：移民署「確認移工身分」為首要前提

勞動部長洪申翰在「114年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」致詞。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國民黨26日下午在總統府前凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，該黨立委鄭正鈐遭質疑動員移工參與，對於移工的假日活動如何釐清是否違法，勞動部部長洪申翰今日表示，須先由移民署確認這些外籍人士的身分，才能進一步釐清是否違反法規，「確認身份」還是最重要的前提。

為表達政府對勞工的重視，勞動部於今（29）日、五一勞動節前夕，舉辦「114年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」，對全國各行各業的勞工朋友致上最深的敬意與謝意。

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勞動部長洪申翰會前接受媒體聯訪，針對勞團即將舉行的五一大遊行，先前提出的多項訴求表示，勞工團體今年很重視反霸凌議題，以及給予勞工更多的保障，強調勞動部已針對職安法，增訂職場霸凌專章．希望透過法制化，來落實營造業的減災及職場霸凌防治，目前法案已經送至行政院，希望能以最快的速度送進立法院，希望能夠快速的在立法院審議，甚至通過．讓勞工在面對霸凌的問題的時候，有更多的保障、更多可依法處理的政策的工具。

至於這個週末藍營在凱道的集會，出現疑似移工參與的情形，勞動部目前的處理情形？洪申翰表示，針對外界看到這個外籍人士的狀況，目前正由移民署確認這些外籍人士的身份，洪申翰強調，必須先確認身份，才有辦法依照權責分工，交地方政府來查核，進一步確認有沒有涉及違反就服法等相關法規，因此，「確認身份」仍是最重要的前提。

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