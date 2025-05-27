中和紡織繼承人無力繳稅 45萬股6/3法拍

因遺產稅繳納問題，行政執行署彰化分署將於6月3日拍賣45萬股中和紡織股份有限公司股票。該檔股票為動產，依強制執行法規定，底價不公開。（圖彰化分署提供）

行政執行署彰化分署預計將在7月1日搬遷至員林市新廳舍，6月3日的拍賣會為25年來在彰化市中山路農會大樓的最後一場法拍會。（圖彰化分署提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕繼承人繳遺產稅得拍賣股票了！法務部行政執行署彰化分署將於下週二（6月3日）舉辦「123拍賣會」，亮點是45萬股未上市櫃的中和紡織股份有限公司股票。這間歷史可追溯至日治時期的紡織老廠，近年跨足房地產，在台北市大同區推案，每坪成交價破百萬元， 土地資產雄厚，被視為資產概念股。

中和紡織前身可追溯自1942年成立的台灣紡績株式會社，戰後改制為台灣工礦公司旗下紡織廠，後在1955年由吳三連、葉山母等人標購，成立中和紡織。

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中和紡織創辦人之一過世後留下大量股票，繼承人因須繳納近億元遺產稅，委由律師交給彰化分署拍賣，交出共45張、每張1萬股的股票（總計45萬股，面額10萬元）。以面額計算總值450萬元，拍賣有設定底價，但依法不得公開，現場採喊價方式，出價最高且達底價者得標。

彰化分署提醒，該股票非上市櫃，網路查不到市價，且每張股數高於一般股票（一般為1,000股），有意競標者須評估投資風險。當天上午9點40分起受理報到，需繳交100萬元即期支票作保證金，10點準時開拍。

除了中和紡織股票，法拍會下午還有多筆不動產釋出，包括南投草屯虎山的3筆山坡地（474坪，總價155萬元）、彰化市、南投市、埔心、仁愛等地的土地與透天厝、華廈，從一拍到三拍不等，有意搶便宜的投資人可上彰化分署官網查閱拍賣公告。

值得一提的是，這場拍賣會將是彰化分署25年來在中山路舊廳舍舉辦的最後一場法拍會，分署預計7月1日遷至員林新址。有意通訊投標的民眾，請於6月2日前將標單寄達「彰化光復路郵局23-119號信箱」，或在6月3日下午2點半至3點至拍賣室現場投標，3點正式開標。

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