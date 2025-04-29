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精測Q1每股獲利6.75元 因應關稅放緩擴建計劃

2025/04/29 19:27

精測Q1每股獲利6.75元。（資料照）精測Q1每股獲利6.75元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面廠精測（6510）董事會今（29）日通過2025年第一季財報，季度營收、獲利同步改寫同期歷史新高，單季每股稅後盈餘6.75元。因應美國關稅政策不確定性，精測將放緩桃園三廠擴建計劃，依循「現金為王」謹慎原則，備妥相關營運資金為主。

延續前一季度高速運算 （HPC） 測試板訂單熱度，精測第一季營收11.52億元，季減11%、年度成長71 % ; 毛利率53.8% ，季減1.9個百分點、年增2.9個百分點 ; 淨利歸屬於母公司業主達 2.21億元，季減31% 、年成長1480% ; 每股稅後盈餘6.75元。

精測表示，2025年第一季受惠美系HPC訂單需求暢旺，帶動首季淡季不淡，營收、獲利交出歷年來同期新高佳績，毛利率雖較前一季下滑，仍維持於長期毛利率目標區間 ; 同時，為提供給智慧型手機次世代晶片 （AP） 測試用，新推出導板散熱技術之新型探針卡，為後續業績奠定基石。

進入第二季，精測表示，公司來自HPC的IC測試板需求持穩，惟全球經濟迎來美國對等關稅新政挑戰，為因應此新局勢的不可確定性，公司今年上半年放緩桃園三廠擴建計劃，依循「現金為王」謹慎原則，所備資金以股東股利、研發AI先進封測之探針卡，以及市場拓展所須等相關營運資金為主。

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