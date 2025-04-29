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安碁資訊第1季EPS 1.87元 營收動能續成長

2025/04/29 19:14

安碁資訊第一季稅後淨利5617萬元。圖為總經理吳乙南。（資料照）安碁資訊第一季稅後淨利5617萬元。圖為總經理吳乙南。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕宏碁旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）今日公告第一季稅後淨利5617萬元、年增26%，每股稅後盈餘（EPS）1.87元，獲利已經是連續第6年雙位數成長。安碁資訊表示，受惠於法規要求、網路威脅遽增，資安防護服務需求持續攀升，原有簽約專案與新增的營運不中斷服務、SOC資安監控服務簽署新約都挹注首季營運，營收動能可望持續成長。

安碁資訊總經理吳乙南表示，隨著《資通安全管理法》逐步落實，以及零信任架構（Zero Trust）、供應鏈風險管理與生成式AI資安風險等新趨勢，企業對專業資安服務的依賴日益加深，安碁資訊積極擴充服務能量，從端點防護、滲透測試、SOC監控到雲端安全服務，提供多層次整合服務，深獲政府、金融產業客戶信任。

吳乙南也說，在AI技術帶來資安威脅與挑戰之際，安碁資訊透過經營實力與策略佈局，展現高度韌性與成長動能，營收與獲利已連續六年同期維持雙位數成長，再次展現在台灣資安市場的領導地位。

展望未來，安碁資訊表示，目前服務客戶遍及亞洲、東南亞與歐洲地區，服務橫跨政府、金融、製造業與科技產業，整體營收動能可望持續成長，也將持續強化AI、GPT新技術在監控效能與自動化流程的應用，以及雲端資安服務布局。

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