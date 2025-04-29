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台灣下月正式迎來非核家園 童子賢：這是國際奇特現象

2025/04/29 18:40

童子賢說，台灣在不產能源的情況下，可以尋找比較有效率的發電方式。（記者方韋傑攝）童子賢說，台灣在不產能源的情況下，可以尋找比較有效率的發電方式。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕核三廠二號機預計將在5月17日除役，台灣屆時將正式走入非核家園，對此，和碩（4938）董事長童子賢今日表示，「這是一個奇特的現象」，與先進國家的做法有所不同，未來如果能夠把「非核家園」4個字改成「零碳家園」或「淨零碳排家園」，會是非常理想的發展方向。

童子賢觀察，台灣對於核能的觀念還停留在20、30年前，認為核能是洪水猛獸，但是參考瑞士、瑞典、日本、美國這些先進國家，過去幾年相繼上調核子設施40年的使用年限，目前台灣大概是全世界少數仍然維持使用40年就必須將其作廢的國家，這是一個很奇特的現象。

童子賢說，這就好比有戶人家透過家庭會議規定名下汽車開滿6年就要報廢，儘管功能依舊完善，至少可再使用3、4年，但最終還是丟掉了。其實核能所節省下來的發電成本，有利於台灣建構更為健康的財政收支體質。然而，台灣最終仍選擇天然氣發電，除了仍有相當程度的排碳，也比核能更加缺乏戰略儲備能力。

童子賢呼籲，立法院應該要為台灣的能源議題再加把勁，仔細思索最佳良方，不要每天沈浸在敵對的狀態之中，「能源對全民、對整體產業競爭力非常的重要，就算沒有川普衝擊，我也希望經濟實惠」，由於台灣不產能源，因此不用刻意強調價格便宜，「但是在不產能源的情況下，可以尋找比較有效率的發電方式。」

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