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致伸：客戶因關稅提前拉貨 泰國廠產能加速提升

2025/04/29 18:30

致伸今日舉辦法說會。圖為事業部總經理暨財務長蕭英怡。（資料照）致伸今日舉辦法說會。圖為事業部總經理暨財務長蕭英怡。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕模組廠致伸（4915）事業部總經理暨財務長蕭英怡今日表示，持續觀察美國對等關稅後續，目前各產品線都沒有被下調訂單、專業聲學的客戶提前拉貨，對第二、第三季營運仍正面看待，第三季強於第二季，不過因致伸產能在中國比重高，將加速泰國廠產能提升，以因應客戶需求。

致伸今日公告第一季營收147.7億元、年增8.2%，受惠於產品組合優化，毛利率達17.2%，年增1.3個百分點，稅後淨利7.4億元，季增55.6%、年增27.2%，每股稅後盈餘（EPS）1.61元，創歷史同期新高。

至於產品應用別，第一季仍以資訊產品佔51%最高，智慧生活產品佔比16%，車用與智慧物聯（AIoT）則佔33%，近年致伸持續開拓新領域、優化產品組合，其中車用與智慧物聯產品比重逐年攀升，擔綱長期的重要成長動能。

蕭英怡表示，第一季整體表現優於預期，受惠於PC客戶提前拉貨，加上AIoT產品及專業聲學出貨動能挹注，帶動營收呈季增及年增表現，新事業布局成果也逐步顯現，首季維持高毛利水準；展望第二季，蕭則預期，以營收來看將與第一季正負5%間波動，審慎應對全球環境的不確定性。

美國總統川普推出對等關稅，尤其對中國課以重稅，致伸有約80%產能位於中國廠，蕭英怡對此指出，今年泰國廠產能比重目標為25%至30%，力拼3個月創造5個月產能，以支應專業聲學客戶的需求；此外，雖然致伸有30%產品輸美，不過部分轉移到泰國生產，由中國廠直接輸美的比例低於20%。

而在報關方面，蕭英怡則指出，90%由客戶自行報關、10%是美國分公司協助，金額也很低，第一季負擔金額僅10幾萬美元，第二季略增，但也不到百萬美元，客戶也大多自行吸收關稅、並考慮上調商品價格，而非轉嫁成本給供應鏈。

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