台水漏水率降至11.99％ 每年省2.64億噸水約全國單月用水量

台水公司持續推動汰換管線等工程，去年底漏水率已降至11.99%。圖為管線修漏作業。（台水提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕降漏10年有成！經濟部水利署指出，台水汰換管線工程截至去年底已汰換的管線長度合計約8448公里，漏水率已低於12%，達成計畫里程碑，每年可省下2.64億噸水，相當於全國一個月的用水量；長期目標上，力拚2031年要降至10％。

台水公司「降低漏水率計畫」在2014年啟動，截至2024年底止，累計完成汰換管線約8448公里，長度相當於可繞台灣5圈。

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經濟部表示，目前漏水率已從2012年19.55%，大幅降至11.99%，達成2024年目標降水率12%，每年可省下2.64億噸的水，相當於全國一個月的用水量，長期目標以達成行政院政策指示2031年底漏水率降至10%為目標。

為降低旱期供水不穩的風險，台水強化降低漏水率，參考國際間降漏實務，從「水壓管理」、「提升修漏速度及品質」、「主動防治漏水」、「管線資產維護」等4大策略著手。

台水公司除持續推動汰換管線等工作外，亦透過自行開發的WADA大數據漏水偵測分析系統，運用密布於管網中的水壓及水量監測數據，提早發現漏水狀況及時修復。

與此同時，台水也與工研院進行「漏水智慧監測技術 」的合作，透過地底聲震系統快速辨識漏水，整合5G、AIoT資訊，精確定位漏水點，複測準確率高達95%，加速檢漏維修作業。

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