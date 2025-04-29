因應對等關稅風暴 CRIF推「美國關稅曝險等級」評估模型

美國總統川普對等關稅政策，引發產業界高度關注與連鎖反應。為協助企業即時掌握潛在風險並轉化為決策優勢，中華徵信所CRIF推出「美國關稅曝險等級」評估模型。（圖由CRIF提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統川普對等關稅政策，雖暫緩90天實施，卻已引發產業界高度關注與連鎖反應。為協助企業即時掌握潛在風險並轉化為決策優勢，中華徵信所CRIF推出「美國關稅曝險等級」評估模型，結合產業關聯分析、企業規模與個別企業對美國曝險層級3大面向，協助企業在風險升溫前超前部署，邁向更具挑戰的競爭局面。

根據財政部公布數據，2024年台灣對美出口金額高達1114億美元，創下歷史新高，年增幅達46.1%，主要受到供應鏈重組與AI應用快速擴展的推動，進一步帶動資訊通信與視聽產品出口需求激增；進口方面，來自美國的進口也達到465億美元，年增13.6%，以礦產品、資通與視聽設備、運輸工具為主要增幅來源，突顯台美貿易互賴程度日益加深。

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4月2日美國總統川普大動作宣布，對全球進口商品全面加徵關稅，引發全球市場震盪，其中，針對台灣產品的關稅高達32%，而台商聚集的東南亞國家如越南與泰國，則分別面臨高達46%與37%的稅率，對當地台商造成沉重負擔。儘管政策實施已暫緩90天，各國政府與企業仍高度警戒，積極研擬因應對策。

在此背景下，CRIF推出「美國關稅曝險等級」評估指數，旨在協助企業更快速地評估關稅對其信用程度、現金流和營運韌性的影響。

CRIF表示，「美國關稅曝險等級」是CRIF商業資訊報告中的專屬評估模組，其評估模型能揭示企業在關稅政策下所面臨的風險弱點。「美國關稅曝險等級」採用多面向模型建構，綜合考量多項關鍵因素，全面掌握企業在貿易環境變動下的脆弱性。

「美國關稅曝險等級」的模型設計涵蓋3大核心面向。首先，在產業關聯性方面，CRIF的市場分析團隊針對各國產業結構進行情境模擬，識別最容易受到美國關稅衝擊的產業類別，協助企業掌握所在產業在國際貿易政策變動下的脆弱度與依賴程度。

其次，在企業規模的考量上，CRIF依據各國不同的分類標準，將企業規模對風險承受力的影響納入考量。大型企業通常具備較強的彈性與資源，能更有效調整產線或轉向替代市場；而中小型企業則因資源相對有限，面臨的曝險壓力更大、回應空間更小。

最後，針對個別企業與美國市場的連結程度，CRIF透過問卷調查與內部數據分析，深入了解企業對美出口依賴度、跨境客戶與供應商組成等要素，進而準確評估其對關稅變動的敏感性。

該評估模型整合公開貿易統計資料、專業研究成果，並融合CRIF獨有的風險評估方法，能系統性識別對美出口比重高、長期貿易逆差明顯的產業或市場，協助企業提早預判潛在衝擊，靈活調整策略，強化風險韌性與國際競爭力。

CRIF指出，「美國關稅曝險等級」預計從5月份開始，將全面納入CRIF商業資訊報告，特別適用於跨國企業、金融機構與出口導向型產業，在當前地緣政治不確定性升高的情勢下，提供企業關鍵的信用管理與貿易風險判讀工具，搶占應變先機。

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