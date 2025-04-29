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台幣狂飆2.36角收32.229元 逾5個月新高

2025/04/29 17:10

股匯雙漲！台幣狂飆2.36角，收32.229元，逾5個月新高。（記者陳梅英攝）股匯雙漲！台幣狂飆2.36角，收32.229元，逾5個月新高。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日開低走高大漲近200點，新台幣兌美元匯率則好似開外掛一樣，一路狂飆，一路升破32.4元、32.3元，最後收在32.229元、勁揚2.36角，匯價創逾5個月新高，成交量也重返20.115億美元大量。

市場對美國對等關稅衝擊逐漸鈍化，台股繼昨日重返2萬點後，今日再大漲198.22點，收在20232.63點，三大法人合計買超92.94億元。其中，外資買超幅度擴大至94.02億元。

外資熱錢匯入加上美元反彈乏力，早盤一度貶至98，出口商見美元大勢已去，也紛紛加入拋匯行列，台幣匯價午後最高升抵32.204元。

根據央行統計，美元指數大跌0.63%、日圓今日略顯震盪，不過若與上週五相比，飆升了0.87%、韓元也大漲0.77%，台幣今日算是落後補漲，勁揚0.73%，在主要亞幣中，升幅只能算是老三，新幣升值0.62%、人民幣亦升0.53%。

匯銀主管表示，美元指數反彈未過100，市場對於美元後勢保守，非美貨幣都有表現，台幣在主要亞幣全面大漲下，今日走勢偏強但也只能算是正常發揮。台幣今日一舉突破上週盤整區間後，有望挑戰32元整數大關。

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