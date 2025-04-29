關稅戰衝擊股市 旅天下：第2季出團狀況正常

2025年第一季出境旅遊仍以日本最受歡迎。（旅天下提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕美國總統川普對等關稅戰開打，全球股市震盪劇烈，衝擊股民荷包，而旅行社業者指出，目前觀察，第二季出團狀況正常，並未受到影響，但若股市持續震盪，影響經濟甚鉅的話，則下半年則須觀察。

旅天下表示，出境旅遊市場持續成長，2025年第一季出團人次較去年同期成長20%，其中以日本最受歡迎；越南、泰國位居第2、3名，值得關注的是，旅客較往年更重視旅遊商品獨特性、稀缺性，故中東、南亞、非洲線快速竄起，訂單能見度更已達第四季。

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就第二季表現，旅天下發言人許哲郎指出，目前表現正常，主要是第二季團客多是去年、今年第一季下單，若取消會影響部分團費金額，因此多數旅客仍願意出團，但若股市表現不佳，或是關稅戰衝擊到經濟表現，則下半年旅客是否減少旅遊規劃，則還要觀察。

根據旅天下的調查，第一季出境旅遊仍是以日本最受歡迎；越南、泰國位居第2、3名，德國、瑞士亦展現強勁成長動能；韓國在雪季、櫻花季、強檔韓劇帶動下，表現不俗，而獨特性、稀缺性的旅遊團，包括埃及、肯亞、印度、斯里蘭卡、尼泊爾等，訂單能見度更已達第四季。

許哲郎指出，2025年國人最愛旅遊的國家仍以日本居冠，因此今年擴張布局日本，再度攜手台灣虎航推出九州宮崎、大分、佐賀串飛產品。另外，將包銷長榮直飛四國愛媛縣松山市，讓日本旅遊版圖更完整。韓國、東南亞、歐洲等線亦全面聯手長榮航空，增加直飛產品，拓展商品時間帶，使旅客選擇更多元；並上架華航全新聯營商品「華麗歐洲」，直飛阿姆斯特丹、倫敦、法蘭克福、羅馬、維也納、布拉格，主打雙點進出，不走回頭路，強化歐洲旅遊網。

旅天下認為，隨著民眾旅遊需求增高，舊地重遊率也跟著變高，旅客日益注重行程的「深度性、主題性」，故開發「長天數、一次玩雙國」商品，以及主題性產品，其中，因近年燃起棒球熱，推出「韓國職棒培證英雄5日」，在髮香區觀賽，並籌備2026年3月「東京經典賽WBC 5日」，此外，韓國K-POP深受台人喜愛，也推出「釜山BOF Big CONCERT演場會5日」等，都受到歡迎。

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