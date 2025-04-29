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力成營運揮別Q1谷底 Q2、Q3逐季成長

2025/04/29 16:38

力成（6239）今召開法說會並公布第一季財報，受到稅後盈餘11.75億元，季減22.9%，若不列西安廠，獲利年減25.9%，創近8季以來新低，每股稅後盈餘1.58元。（資料照）力成（6239）今召開法說會並公布第一季財報，受到稅後盈餘11.75億元，季減22.9%，若不列西安廠，獲利年減25.9%，創近8季以來新低，每股稅後盈餘1.58元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測大廠力成（6239）今召開法說會並公布第一季財報，受到稅後盈餘11.75億元，季減22.9%，若不列西安廠，獲利年減25.9%，創近8季以來新低，每股稅後盈餘1.58元。力成預估，揮別第一季營運谷底，第二季、第三季業績將持續成長，第四季因關稅影響終端需求則難料。

力成第一季合併營收154.94億元、季減9.4%，毛利率17.1%、季減1.2個百分點，稅後盈餘11.75億元、季減22.9%，每股稅後盈餘1.58元，低於去年第四季的2.04元。

力成去年下半年起不再認列中國西安廠營收，去年第一季財報還涵蓋在內，今年第一季若排除處分中國西安廠，營收約年減7.4%，毛利率年減1個百分點，稅後盈餘年減25.9%。

力成執行長謝永達指出，因DRAM需求持續疲軟，NAND型快閃記憶體、企業用固態硬碟需求也減少，影響第一季營運，不過，第一季應為力成營運低點，第二季將比第一季成長，第三季又會比第二季成長，其中，預估DRAM將季增近兩成。第四季受關稅、通膨等，終端需求還不明確，目前無法預估。

謝永達表示，將持續關注美國實施「對等關稅」措施及對半導體產業影響，關稅將為中長期市況帶來不確定性，尤其通膨恐對終端需求會有影響。力成將在先進封測製程技術精進，有助與AI相關客戶的合作。

在DRAM產品，他預期力成第二到第三季將逐季成長，主要客戶調整庫存近尾聲，此外，AI 應用相關的新產品持續驅動PC、行動裝置甚至汽車市場需求。

力成第二季NAND封測訂單成長，預期第三季手機及PC更換潮助益下，需求呈現上升的態勢，SSD資料中心需求攀升，Windows 11已於2024年升級，個人PC審慎樂觀看待成長，尤其是企業SSD產品。

力成推進客戶與產品應用多元化，將持續驅動邏輯封測的業務成長。Power module和CIS-TSV 已順利量產。先進封測包含2.5D、3D IC 封裝等產品，持續依計畫開發，尤其在FOPLP及

PoP-b將蓄勢待發。OSAT白名單推動新業務成長，未來一季到兩季將會貢獻營收。轉投資的Tera Probe / TeraPower，預期台灣將有較大幅度成長，第二季伺服器訂單需求強勁。

謝永達強調，力成持續深耕相關先進封測技術，特別是AI相關及邏輯應用產品的開發及應用。力成第一季季人工智慧（AI）相關業績占比為10%，較去年第四季約8%提高。

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