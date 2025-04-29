童子賢：關稅亂局若再延燒 將重創生產配銷經濟

童子賢今天出席「解碼創新板 創業投資新機遇」論壇活動。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今天出席「解碼創新板 創業投資新機遇」論壇活動，會前接受媒體聯訪時談到美國關稅議題，童認為，關稅也許只是作為貿易談判的手段，但是如果任由生產到消費「互相踩來踩去」的混亂現象沒有辦法安定下來，恐怕很多生產、配銷流程都會受到嚴重的影響。

童子賢分析，順暢的經濟情況必須從生產、配銷、消費都能連貫，比如食品產業當中的便當生產，如果市場需求存在不確定性，就沒辦法規劃3天至5年後的銷售活動，採購的原物料如果變質也會報廢。同理可證，倘若電子產品

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3個月、5個月出貨不順，價格就可能會隨著庫存的累積面臨下滑，新產品的問世也會讓前一代產品賣不動。

童子賢說，在過去幾10年的分工合作之下，全球經濟運作得很好，很多產業活力展現得相當的不錯，可是目前面對每週一變、每月兩三變的關稅政策，「我們要怎麼規劃下個月或下一季的產品配銷呢？」很多品牌商開始對於下單舉棋不定，以往零關稅的產品賣得差不多了，新的產品究竟要不要上架，都是產業鏈現在遭遇的難題。

童子賢強調，從生產端到消費端都在對未來產生猜疑時，整體經濟就維持著高度的不確定性，如此一來，除了進口食品的貨架會開始空缺，海外生產的電子產品也會出現缺口。總而言之，相信所有參與關稅規劃、制定政策的人一定是聰明的，他們並不笨，希望盡快達成有利於某一方的這個協議，讓經濟活動得以順利推行。

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