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中光電首季EPS0.05元 創20季新低

2025/04/29 16:27

中光電智能機器人去年拿下國防部「微型無人機」、「偵察型無人機」標案共22.21億元。（記者陳梅英攝）中光電智能機器人去年拿下國防部「微型無人機」、「偵察型無人機」標案共22.21億元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中光電（5371）今日召開法人說明會公布第一季財報與未來展望，中光電第一季營收、獲利雙降，每股稅後盈餘0.05元，為20季新低，展望第二季，節能產品可望較第一季成長、影響產品因美國對等關稅影響，訂單轉由台灣出貨，估季增1成。

至於外界關切中光電智能機器人營運情況，中光電表示，去年智能機器人營收約5億元，若政府標案如期出貨，今年營收將倍數成長至10億元以上，有望轉為獲利。

中光電智能機器人去年拿下國防部「微型無人機」、「偵察型無人機」標案共22.21億元，中光電指出，預計分八批出貨，目前已出貨三批。

除政府標案外，也切入輕量級、單價較低的無人機產品，目前正與客戶進行測試中。此外，中光電智能機器人也打入美國與歐洲市場，VTOL（垂直起降機）智能機器人在純電與油電都有著墨，已進入樣品開發並獲客戶初步驗證，預計年底前進入量產。

中光電指出，第一季受到傳統淡季以及工作天數減少，營收84.74億元，季減14%、年減7%，毛利率下滑至17.5%，本業出現虧損，不過有業外收入挹注，稅後盈餘1900萬元，保住獲利，但為2020年第二季以來新低。

展望第二季，中光電總經理林惠姿表示，在節能事業部分，隨著新機種量產，預期第二季 TV 出貨量將較前一季大幅成長超過50%。同時，受惠於越南廠區產能穩定提升，顯示器機種出貨量亦可望較第一季增加6至7成。

然而，NB機種受到潛在關稅政策變動及中國出貨關稅成本上升的影響，第二季出貨量將季減約10%。

展望未來，林惠姿指出，隨著TV及IT應用產品逐步放量，同時，OLED NB/Tablet機種及ODM車載機種出貨量亦將隨市場成長趨勢逐步增加，預期今年節能產品整體出貨量仍有1到2成成長，惟對等關稅對下半年營運仍有不確定風險與影響。

在影響產品部分，林惠姿表示，全球投影機市場需求仍呈現保守趨勢，且受到對等關稅影響，部分客戶已暫停中國廠區對美國市場出貨，改由台灣廠區承接部分急單。儘管外部環境充滿挑戰，受惠於商業用途及大型場館需求回溫，影像產品第二季預估出貨量將較第一季成長逾1成。

由於外部環境挑戰大，林惠姿保守預估影像產品整體出貨量將與去年持平。然而，在產品組合優化下，高階投影產品出貨占比可望持續提升，車載及AR物流應用產品也將陸續出貨，將帶動整體產品價值與市場競爭力同步強化。

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