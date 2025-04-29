晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

聯邦台灣精彩50ETF淨值 創掛牌以來新高

2025/04/29 16:24

台股重回兩萬點，聯邦台灣精彩50ETF淨值創掛牌以來新高。（各投信官網）台股重回兩萬點，聯邦台灣精彩50ETF淨值創掛牌以來新高。（各投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受對等關稅影響，台股最低一度來到17306.97點，近期則回到兩萬點之上，其中，今年新掛牌的3檔市值型ETF中，聯邦台灣精彩50ETF（009804）淨值創掛牌以來新高。

法人指出，今年新掛牌的3檔市值型ETF，因追蹤指數不同，成分股也不盡相同、各有不同的表現。富邦旗艦50ETF（009802）追蹤台灣旗艦動能50指數，訴求是自市值前200大股票，經流動性、波動度及獲利能力篩選後，依據動能指標、考量動能反轉並顧及產業平衡，擇優挑選50檔成分股，表彰台灣市場具投資動能之旗艦型股票組合績效表現。

保德信臺灣市值動能50ETF（009803）追蹤臺灣市值動能50指數，訴求是聚焦台灣50檔指標企業，首創市值成長篩選機制，不僅要市值大，還要市值成長跑得快，透過五大篩選因子，全方面挑選體質佳的優質好公司。

聯邦台灣精彩50ETF則追蹤台灣50指數、但個股權重上限30%，主要投資個股就是台灣市值前50大公司，與元大台灣50（0050）一模一樣，差別在於將單一持股比例上限設計在30%，其餘70%權重分散配置於49檔具成長潛力的上市公司。

法人指出，觀察這3檔ETF4月29日收盤價，富邦旗艦50股價9.06元、保德信市值動能股價9.01元及聯邦台精彩50股價10.29元，其中聯邦009804幸運避開川普關稅的影響，並因追蹤台灣50大市值公司的特色與指數相關性關高，跟隨台股重回20000點，淨值也創下掛牌以來新高點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財