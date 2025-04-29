聯邦台灣精彩50ETF淨值 創掛牌以來新高

台股重回兩萬點，聯邦台灣精彩50ETF淨值創掛牌以來新高。（各投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受對等關稅影響，台股最低一度來到17306.97點，近期則回到兩萬點之上，其中，今年新掛牌的3檔市值型ETF中，聯邦台灣精彩50ETF（009804）淨值創掛牌以來新高。

法人指出，今年新掛牌的3檔市值型ETF，因追蹤指數不同，成分股也不盡相同、各有不同的表現。富邦旗艦50ETF（009802）追蹤台灣旗艦動能50指數，訴求是自市值前200大股票，經流動性、波動度及獲利能力篩選後，依據動能指標、考量動能反轉並顧及產業平衡，擇優挑選50檔成分股，表彰台灣市場具投資動能之旗艦型股票組合績效表現。

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保德信臺灣市值動能50ETF（009803）追蹤臺灣市值動能50指數，訴求是聚焦台灣50檔指標企業，首創市值成長篩選機制，不僅要市值大，還要市值成長跑得快，透過五大篩選因子，全方面挑選體質佳的優質好公司。

聯邦台灣精彩50ETF則追蹤台灣50指數、但個股權重上限30%，主要投資個股就是台灣市值前50大公司，與元大台灣50（0050）一模一樣，差別在於將單一持股比例上限設計在30%，其餘70%權重分散配置於49檔具成長潛力的上市公司。

法人指出，觀察這3檔ETF4月29日收盤價，富邦旗艦50股價9.06元、保德信市值動能股價9.01元及聯邦台精彩50股價10.29元，其中聯邦009804幸運避開川普關稅的影響，並因追蹤台灣50大市值公司的特色與指數相關性關高，跟隨台股重回20000點，淨值也創下掛牌以來新高點。

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