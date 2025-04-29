Arm攜手COMPUTEX 2025 展前先辦前瞻技術高峰演講

Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理 Chris Bergey。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會今（29）日宣布Arm將在COMPUTEX 2025舉行聯名活動，於展前一天5月19日在台北漢來大飯店舉辦Arm前瞻技術高峰演講，由Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey以「雲端至邊緣：共築在Arm架構上的人工智慧發展」為題分享觀點，剖析從雲端到邊緣的市場潛力與商機，以及半導體產業如何攜手合作，邁向下一個AI世代。

面對轉型浪潮，Arm正攜手全球夥伴推動人工智慧的發展進程，Arm將分享如何從晶片設計、軟體開發、雲端與邊緣平台，以其先進技術結合生態系夥伴，持續打造一個蓬勃且不斷進化的生態系，共同定義新一代人工智慧體驗。

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此外，在本屆COMPUTEX論壇中，Arm終端產品事業部產品管理副總經理 James McNiven也將在5月21日於南港展覽館二館舉行的「生成式AI再進化」論壇中，以「智慧的擴展性：AI未來的關鍵需求」為題發表演說。

隨著生成式AI革命的持續推展，「能源」可說是核心議題，AI的模型變得更大、更強，其運算需求也相對急遽增加，導致功耗上升，並對基礎設施運作造成極大壓力。

Arm將在此演說中探討如何透過高效能的運算架構、開放的生態系與最佳化的軟體設計，有效提升運算效率並實現 AI 的永續發展，確保 AI 能在未來持續普及、靈活擴展，以發揮其無限的潛力；Arm前瞻技術高峰演講及COMPUTEX論壇兩場活動皆已開放報名。

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