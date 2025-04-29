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證交所董事長：創新版2.0是支持創新動能的關鍵戰略

2025/04/29 15:27

證交所董事長林修銘今天出席「解碼創新板 創業投資新機遇」論壇活動。（記者方韋傑攝）證交所董事長林修銘今天出席「解碼創新板 創業投資新機遇」論壇活動。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕證交所董事長林修銘今天出席「解碼創新板 創業投資新機遇」論壇活動，聚焦創新板2.0為新創企業帶來新成長契機，林修銘表示，創新板是證交所主動因應產業轉型、支持創新動能的關鍵戰略，「我們希望擁抱的是未來台灣的新興的產業，也希望擁抱高成長的產業。」

創新板新制今年1月6日正式上路，透過全面開放市場參與、優化交易機制，大幅提升市場流動性。截至4月18日，創新板總成交值已近2024年8成，日均成交值更較去年成長191%，相較同期間上市、上櫃大盤均為衰退，表現更為亮眼。此外，目前創新板20家掛牌公司中，已有13家實現獲利，且2024年營收相較2023年大幅成長79%，領先一般上市公司平均的13%，打破外界對創新板企業「未獲利」的刻板印象。

林修銘認為，創新板的DNA是「Future+Growth（未來+成長）」，意即挖掘改變未來、具備快速成長潛力的公司。證交所將創新板定位為資本市場中的精品店，透過靈活的上市標準與專家導向的創新性審查機制，精選具有創新潛力與國際視野的企業，讓他們成為資本市場的新星，吸引更多資金、人才與關注，也讓掛牌創新板成為企業品質的象徵與信任的標誌。

林修銘說，在過去的一年，台灣股市達到歷史的高點，進入世界成交值的前10名，市值也創下前10名的紀錄。由此可見，科技不僅改變了世界，也改變了資本市場的面向，「我們深信我們的新創能夠在創新版裡面，可以提供更大成長的空間。」

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