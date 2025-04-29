新加坡高端共享辦公室設點大巨蛋 一個座位月費2.5萬元起

高端共享辦公室品牌中獨立辦公室的一個座位、每月收費2.5萬元起跳。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕新加坡共享辦公室品牌砸大錢租下巨蛋國際商務中心14、15樓，共1200坪空間，並將該空間打造成台灣首個高端共享辦公室據點，其中獨立辦公室的一個座位、每月收費2.5萬元起跳。

JustCo 今公開在台成立的第5個據點，選址台北市巨蛋商務中心高樓層，並將該空間打造台灣最高端的共享辦公室據點THE COLLECTIVE 巨蛋國際中心，獨立辦公室共規劃690個座位，共享辦公工桌則規劃16個座位，前者一個座位空間約1至1.5坪，因景觀不同，每個每月收費2.5萬至3萬元不等，後者則每月收費1萬元，且16個座位已經全數租出去。

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該品牌台灣區總經理陳兆慶指出，大巨蛋據點是3月初開始營運，目前進駐率大概3成，而目前在台灣共有5個據點，營運總面積將近1萬坪，除大巨蛋外，在台北還有3處據點，分別是信義區的點石大樓、松山區的宏泰金融大樓，以及中山區的民生建國大樓，另外則是在竹北高鐵站附近的世興大樓有設點。

大巨蛋據點 推估滿租月收入至少1741萬元

他表示，最新設立的大巨蛋據點，強調高端品牌，月費要比JustCo 高出6至7成，而且進駐率要達到6成才算打平。

商仲業者指出，假設690個座位全數租出去，若以每月2.5萬元推估每月收入1725萬元，再加計16個流動座位月收16萬元，推估滿租收入至少1741萬元。

至於，未來拓點計畫，陳找慶指出，將以輕資產以及跟地主簽訂管理合約為主，不排除往南港、新北市，甚至中、南部拓點。

最後，對於美國關稅議題，他則樂觀看待，就是疫情爆發時，對他們來說是個契機，尤其原本要一次購足辦公室的企業，可能重新評估資產配置，買一部分，另一部分則採租賃，對他們來說也是個商機。

新加坡共享辦公室品牌砸大錢租下巨蛋國際商務中心14、15樓，共1200坪空間。（記者徐義平攝）

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