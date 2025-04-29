晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

新加坡高端共享辦公室設點大巨蛋 一個座位月費2.5萬元起

2025/04/29 14:48

高端共享辦公室品牌中獨立辦公室的一個座位、每月收費2.5萬元起跳。（記者徐義平攝）高端共享辦公室品牌中獨立辦公室的一個座位、每月收費2.5萬元起跳。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕新加坡共享辦公室品牌砸大錢租下巨蛋國際商務中心14、15樓，共1200坪空間，並將該空間打造成台灣首個高端共享辦公室據點，其中獨立辦公室的一個座位、每月收費2.5萬元起跳。

JustCo 今公開在台成立的第5個據點，選址台北市巨蛋商務中心高樓層，並將該空間打造台灣最高端的共享辦公室據點THE COLLECTIVE 巨蛋國際中心，獨立辦公室共規劃690個座位，共享辦公工桌則規劃16個座位，前者一個座位空間約1至1.5坪，因景觀不同，每個每月收費2.5萬至3萬元不等，後者則每月收費1萬元，且16個座位已經全數租出去。

該品牌台灣區總經理陳兆慶指出，大巨蛋據點是3月初開始營運，目前進駐率大概3成，而目前在台灣共有5個據點，營運總面積將近1萬坪，除大巨蛋外，在台北還有3處據點，分別是信義區的點石大樓、松山區的宏泰金融大樓，以及中山區的民生建國大樓，另外則是在竹北高鐵站附近的世興大樓有設點。

大巨蛋據點 推估滿租月收入至少1741萬元

他表示，最新設立的大巨蛋據點，強調高端品牌，月費要比JustCo 高出6至7成，而且進駐率要達到6成才算打平。

商仲業者指出，假設690個座位全數租出去，若以每月2.5萬元推估每月收入1725萬元，再加計16個流動座位月收16萬元，推估滿租收入至少1741萬元。

至於，未來拓點計畫，陳找慶指出，將以輕資產以及跟地主簽訂管理合約為主，不排除往南港、新北市，甚至中、南部拓點。

最後，對於美國關稅議題，他則樂觀看待，就是疫情爆發時，對他們來說是個契機，尤其原本要一次購足辦公室的企業，可能重新評估資產配置，買一部分，另一部分則採租賃，對他們來說也是個商機。

新加坡共享辦公室品牌砸大錢租下巨蛋國際商務中心14、15樓，共1200坪空間。（記者徐義平攝）新加坡共享辦公室品牌砸大錢租下巨蛋國際商務中心14、15樓，共1200坪空間。（記者徐義平攝）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財