晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台積電曝1.4奈米製程不用高NA EUV原因 外媒：英特爾反佔技術優勢

2025/04/29 15:06

台積電基於成本效益考量，1.4奈米製程將不用高數值孔徑極紫外光曝光機。（法新社資料照）台積電基於成本效益考量，1.4奈米製程將不用高數值孔徑極紫外光曝光機。（法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電先進製程和使用半導體設備工具一直是全球先驅，並且引領潮流。現在傳出，似乎將放棄在其A14製程中使用高數值孔徑極紫外光High NA EUV曝光機，而是依賴更傳統的0.33-NA EUV技術。台積電高層稱這是基於High NA EUV製造高成本的考量。外媒指出，英特爾將在18A製程中使用High NA EUV，可能反而讓它比台積電具有「技術」優勢。

台積電業務開發資深副總裁張曉強在北美技術研討會上透露，台積電將不會使用高NA EUV曝光技術來對A14晶片進行圖案化，該晶片的生產計劃2028年開始。他稱，從2奈米到A14，不必使用高NA，但我們可以在處理步驟方面繼續保持類似的複雜性。

考量高成本效益 而非技術性表現

台積電認為高NA對於A14製程來說無關緊要的主要原因是，採用相關的曝光機工具，與傳統的EUV方法相比，成本可能會上漲2.5倍，這最終將使A14製造的生產成本更加昂貴，這意味著在消費產品中的應用將變得困難。

導致高NA推高成本的另一個原因是，台積電的A14單層晶片設計需要多個掩模，而使用最新的曝光工具只意味著推高成本而沒有帶來太多好處。相反，透過專注於0.33-NA EUV，台積電可以使用多重圖案化技術來保持相同程度的設計複雜性，而無需高NA EUV的極端精度，最終降低生產成本。但這並不意味著台積電不會在未來的製程中採用高NA EUV。

外媒wccftech報導，台積電決定放棄高NA EUV，據說英特爾將在18A製程中使用高NA，預計最早將於明年推出。由於A14P的目標是在2029年推出，因此與同行相比，台積電採用高NA的時間將至少延遲4年，這可能是一個可以讓競爭對手（如英特爾）佔到技術優勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財