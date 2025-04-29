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疫後國人瘋出國 網路交易佔比仍近5成

2025/04/29 14:17

聯卡中心大數據分析，疫後網路購物、行動支付仍持續成長。業者提供）聯卡中心大數據分析，疫後網路購物、行動支付仍持續成長。業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕疫後網路購物、行動支付持續成長，根據聯合信用卡中心的大數據統計，2024年信用卡交易創下4.7兆元、31.8億筆的新高，其中49.5%、近半數的交易筆數為數位方式（EC）交易，而EC交易簽帳金額更高達1.8兆元，較疫情前成長約1.7倍，交易筆數15.7億筆，大增3.2倍。

為了解國人在疫情後、恢復正常活動的交易行為，探討EC交易（E-Commerce，包含網路消費交易及電子錢包交易）是否仍維持成長動能?聯卡中心透過信用卡大數據平臺，分析近年我國持卡人的信用卡EC交易資料，探討國人EC交易行為的最新趨勢。

分析結果發現，數位方式的交易，並未因國人瘋狂出國旅遊而成長減緩，在走出疫情陰霾恢復正常生活後的2022至2024年，這3年來無論在消費金額以及筆數，年成長均超過25%。

在消費金額穩定成長的同時，EC交易簽帳金額的成長幅度，則是穩定的高於信用卡簽帳金額，值得注意的是，EC交易比重自2022年增至近半後仍持續不墜，筆數占比直逼5成，顯示已成為國人日常消費行為。

至於疫情後的2024年，國人的數位消費都做了哪些交易？根據聯卡中心分析，國人已習慣於外送平台消費，超過11%的金額在餐飲業，成長極為顯著，並超越百貨公司及便利商店；而休閒娛樂業以及交通運輸業，在挺過了疫情的影響，呈現回溫的趨勢，慢慢回到疫情前水準。目前不到10%的便利商店，較疫情前的4.1%成長顯著。

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