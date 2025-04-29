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盛群：客戶為避關稅拚命拉貨 不惜加價搶快

2025/04/29 14:11

盛群總經理蔡榮宗。（記者卓怡君攝）盛群總經理蔡榮宗。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕MCU（微控制器）廠盛群（6202）今日召開法說會，首季因北美安防產品大舉拉貨，加上業外進補，順利轉虧為盈，單季每股盈餘0.4元，盛群表示，公司直接輸美比重很低，安防產品客戶為了搶90天的關稅豁免期正在拚命拉貨，甚至不惜加價搶快，預估第二季業績表現將優於首季，拉貨主力產品為安防產品、健康量測產品。

盛群首季合併營收7.6億元，季增10%，年增72%，首季MCU出貨金額5.91億元，季增13%，年增85%，其中安防產品首季出貨大增，帶動首季營運明顯好轉。

盛群表示，安防產品從首季到第二季客戶拚命拉貨，首季安防產品出貨年增246%，今年安防產品出貨可較去年倍增；至於健康量測產品第二季開始拉貨，成長較大為體脂秤，接單數量已超越去年全年，下半年因為關稅問題，目前能見度不高。

盛群指出，目前客戶並未討論關稅實施的價格變化，客戶仍保持觀望，一動不如一靜，等明朗後才有因應，以安防產品為例，北美與中國的安防產品客戶現在只要求快點出貨，甚至願意加價搶快。

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