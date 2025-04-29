全球破10億次操作！OpenAI推「這功能」挑戰搜尋霸主Google

OpenAI週一宣布，旗下ChatGPT Search功能正式增添購物功能，進一步優化使用者的線上購物體驗，並被外界視為直接挑戰 Google 搜尋霸主地位的重要舉措。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕OpenAI週一宣布，旗下ChatGPT Search功能正式增添購物功能，進一步優化使用者的線上購物體驗，並被外界視為直接挑戰谷歌（Google）搜尋霸主地位的重要舉措。

根據外媒報導，此更新已整合至預設的AI模型GPT-4o，涵蓋Pro、Plus及免費版用戶，甚至未登入者亦可使用。透過新功能，使用者搜尋商品時，ChatGPT將顯示商品圖片與評論，並提供連結至銷售網頁。使用者可用自然語言提出具體需求，獲得個人化且具體的購物建議。

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OpenAI強調，這些產品結果並非廣告或贊助內容，公司也不會因使用者透過ChatGPT Search完成購買而獲得任何回扣。當使用者點擊商品圖片時，介面會在螢幕右側列出多家零售商，如亞馬遜與沃爾瑪，並附有完成購買的按鈕，整體體驗類似於Google Shopping。

商品推薦基於使用者偏好、儲存記憶（針對付費用戶）以及網路上來自出版商和論壇（如Reddit）的評論資料。與谷歌主要依賴演算法排序不同，ChatGPT透過對話式理解方式，試圖更細膩地解讀商品評論與使用者需求。

針對第三方聯盟行銷收入可能受影響的問題，OpenAI產品負責人傅萊（Adam Fry）表示，公司將探索多種解決方式。雖然執行長奧特曼（Sam Altman）過去一度堅決反對在ChatGPT中置入廣告，但近期態度轉趨開放，表示可接受「有品味的」廣告形式，例如收取聯盟費用，但不會販售搜尋結果中的優先排序權。

目前OpenAI正在實驗推廣的商品類別包括電子產品、時尚、家居用品與美容產品。此次更新同時引入類似谷歌自動完成的熱門搜尋功能，並擴展至WhatsApp平台，使用者可直接透過訊息與聊天機器人互動。

OpenAI表示，其搜尋產品正以高速成長，僅上週網路搜尋量就已突破10億次。未來，針對付費用戶，OpenAI將把記憶功能進一步整合至購物體驗中，提供更高度個人化的推薦。不過，受地區政策限制，此功能暫不對歐盟、英國、瑞士、挪威、冰島和列支敦士登開放。

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