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還在買黃金？專家指創紀錄漲勢恐到頭 揭「轉跌」原因

2025/04/29 13:25

黃金自上週盤中高點以來，已回落超過5%，主因是部分貿易緊張局勢出現緩和跡象。（彭博）黃金自上週盤中高點以來，已回落超過5%，主因是部分貿易緊張局勢出現緩和跡象。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在川普總統的關稅戰重塑全球經濟秩序、迫使投資人尋求避險之際，黃金在4月漲勢超過了其他資產類別，甚至一度被拿來與比特幣相提並論。但現在隨著選擇權部位發生變化，讓一些市場觀察人士表示該小心了。投行「巴克萊銀行」（Barclays）的策略師帕斯卡爾（Stefano Pascale）就認為，黃金ETF的看漲期權交易量的飆升，已經黃金漲勢已超過了基本面，短期內應該保持謹慎態度。

《彭博》報導，隨著黃金價格上週創下歷史新高，SPDR黃金ETF（SPDR Gold Shares ETF）選擇權交易量突破了 130 萬口，創下新高。同時對沖該 ETF 的下跌避險成本，也接近去年8月以來的最低水準，而隱含波動率卻大幅攀升，呈現出一種不尋常的模式。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）首席全球衍生品策略師桑德胡（Tanvir Sandhu）說：「黃金和比特幣近年呈現出了量價齊升的動態，類似於近幾年的科技七巨頭（Mag 7）。」他還說，黃金看漲期權需求已經激增，而近期價格的下跌，使各個履約價的隱含波動率變得更為均衡。

黃金自上週盤中高點以來，已回落超過5%，主因是部分貿易緊張局勢出現緩和跡象。與此同時，最新的美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，對沖基金經理們已將黃金期貨與選擇權的淨多頭部位，減少至1年多來最低水準。

但對巴克萊銀行的策略師來說，黃金的走勢已經超越了其基本面。他們在上週的1份報告中指出，近期央行買金的趨勢，若從長期角度來看，其實並不罕見。帕斯卡爾補充，黃金的強勁表現引來了大量投機行為，在川普的「解放日」之後，黃金ETF的看漲期權飆升，導致偏態（Skew）反轉。再加上對沖基金持倉減少和近期金價下跌，這些因素都讓巴克萊認為，短期內對黃金應持謹慎態度。

帕斯卡爾在受訪時稱：「我們認為黃金價格將會回落。」他並表示，黃金與美元和實際利率這2個基本面驅動因素出現脫節，「技術面指標也開始顯得有些超買了。」

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