美股真的回來了？小摩180度大翻多原因曝光

小摩認為，在貿易緊張局勢緩和的態勢下，美股仍有上漲空間。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美股上週創下今年第2佳的單週表現之後，摩根大通態度出現了180度大轉彎，從看空轉為看多，全球市場情報主管泰勒（Tyler）認為，在貿易緊張局勢緩和的態勢下，美股仍有上漲空間，預測本週即將出爐的科技巨頭財報有望推動股市上漲。

外媒報導，摩根大通交易團隊在28日發給客戶的報告中，放棄了此前的"戰術性看空"立場，轉而對美股持樂觀態度。

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Tyler表示，總體而言，在貿易緊張局勢緩和的態勢下，美股仍有上漲空間，同時預測，本週即將出爐的微軟、蘋果、Meta和亞馬遜等科技巨頭財報可望推動股市上漲。

除了關稅談判和科技巨頭的財報帶來的潛在利多之外，Tyler團隊也表示，這次對美股的態度轉變還有技術面因素的考量，包括低持股、低流動性、投資者參與度低迷的組合意味著，在沒有關稅負面消息或債券殖利率飆升的情況下，市場很可能繼續走高。

值得注意的是，摩根大通交易團隊同時在報告中警告稱，這波反彈的勢頭可能會在幾週內減弱，報告指出，還有1-2個月的時間才能看到貿易戰對經濟的負面影響。這呼應了華爾街各大機構對美國經濟數據未來可能惡化的擔憂。

如高盛分析師Rikin Shah亦在報告中警告，關稅政策對美國經濟帶來的負面影響，可能要到5月中旬或6月初才會更加明顯地顯現。

基於關稅影響尚未顯現，市場面臨經濟衰退風險，Tyler警告投資者，美股的這波反彈勢頭「將在幾週內消退」。

另外，摩根大通股票研究團隊預計標普500指數將在5200至5800點之間波動，並受貿易正面消息和衰退擔憂的影響而搖擺。他們建議，在市場走強時賣出風險資產，而非追逐勢頭，因為敘事完全轉變需要更多明確信號。

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