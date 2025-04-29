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中國央行黃金買不停！Q1持續加碼、最新總量曝光

2025/04/29 10:31

最新數據顯示，中國在2025年第1季增持了12.75噸黃金，使中國央行的黃金儲備在3月底達到2292.33噸。（彭博）最新數據顯示，中國在2025年第1季增持了12.75噸黃金，使中國央行的黃金儲備在3月底達到2292.33噸。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國黃金協會週一（28日）公布數據，顯示中國黃金市場在2025年第1季的成交量和成交金額，都呈現大幅增長趨勢，黃金投資和消費買氣則呈現兩樣情，投資火熱、消費冷清。在這當中，中國也在第1季增持了12.75噸黃金，使中國央行的黃金儲備在3月底達到2292.33噸。

中國黃金協會表示，受地緣政治複雜多變與經濟不確定性影響，使黃金避險保值功能進一步突顯，民間金條和金幣投資需求快速大幅度增加，工業用金受高金價影響，呈現小幅下滑趨勢。

中國黃金市場第1季成交量、成交額呈現大幅增長趨勢，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊1.6萬噸（單邊0.8萬噸），年增率4.57％。成交額雙邊10.7兆元人民幣（單邊5.35兆元人民幣），年增率42.85％。

上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊5.54萬噸（單邊2.77萬噸），年增率至91.17％；成交額雙邊30.52兆元人民幣（單邊15.26兆元人民幣），年增率高達143.69％。

此外，中國國內黃金ETF的持倉量明顯增加，第1季共增加 23.47 噸，至138.21噸，這與 2024 年第1季的增倉量 5.49 噸相比，年增率高達 327.73%。

但受到高昂的金價影響，黃金首飾消費需求持續疲軟，中國第1季黃金消費量為290.492噸，年減5.96%。其中：黃金首飾134.531噸，年減26.85%；金條及金幣138.018噸，年增29.81%；工業及其他用金17.943噸，較去年同期下降3.84%。

2025年3月底，倫敦現貨黃金定盤價為每盎司3115.10美元，比年初每盎司2644.60美元上漲17.79%，第1季均價每盎司2859.62美元，比2024年同期每盎司2069.80美元上漲38.16%。

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