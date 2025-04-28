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補勞保退休金缺口 富邦人壽新推兩款分紅保單

2025/04/28 20:58

勞動節前夕，富邦人壽新推出台幣「活利優退分紅終身保險」與美元「美富優退外幣分紅終身保險」兩張金流型分紅保單。（資料照）勞動節前夕，富邦人壽新推出台幣「活利優退分紅終身保險」與美元「美富優退外幣分紅終身保險」兩張金流型分紅保單。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕5月1日「勞動節」前夕，富邦人壽新推出台幣「活利優退分紅終身保險」與美元「美富優退外幣分紅終身保險」兩張金流型分紅保單，協助民眾增加退休金流，彈性選擇退休年齡，還有壽險保障長期累積使資產增值。

富邦人壽表示，勞工不僅是推動國家發展的主力，更是家庭支柱。然而，主計處統計逾57%退休勞工月領不到2萬，難以應付生活支出。

富邦人壽此次推出的兩張金流型分紅保單「活利優退」與「美富優退」，提高退休後的所得替代率，更具有以下特性：提供2筆金流（生存保險金+有機會領取年度保單紅利）；自選3種退休年齡（提供55歲、60歲、65歲生存保險金給付指定年齡），退休時間彈性選擇，活越久領越多；壽險保障長期累積使資產增值；生命末期提前給付功能。

富邦人壽指出，勞工提領勞退金前若因工作中斷、意外、疾病，或是提領後活太久，都可能面對生活費不夠用的財務風險、醫療費不足的健康風險、長期看護需求的照護風險。「活利優退」與「美富優退」可補足勞工退休金新制年滿60歲才能領、每月薪資自提上限僅6%，以及帳戶金額非終身領等缺口。

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