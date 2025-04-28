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川普掀關稅風暴 蔡明忠東海大學開課提醒要修「政治經濟學」

2025/04/28 21:19

蔡明忠應邀到東海開課開講「反思經營學」。（圖：東海提供）蔡明忠應邀到東海開課開講「反思經營學」。（圖：東海提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕富邦集團董事長蔡明忠以東海大學校友與講座教授之姿，首度在東海大學EMBA開授正式學分課「反思經營學」， 分享經營理念外，蔡明忠也提醒企業「政治經濟學」的重要性，商人「不能只會經營，還要體察政治形勢」，他舉美國總統川普掀起的貿易關稅戰為例，直言，以前商人只要默默耕耘、把本業做好就能賺錢，但現在，若不理解政治，就無法安穩前行。

富邦集團與東海大學管理學院EMBA合作推出「反思經營學」，主題涵蓋公司治理、風險控管、數位轉型、跨域整合與全球視角，首堂課由曾就讀東海企管系，獲頒東海名譽博士的蔡明忠親自上陣授課，吸引不少師生聽課。

蔡明忠除深入分享富邦的治理思維與風險管理邏輯，更坦率回顧過往面對風暴的掙扎與反思，蔡明忠也對昔日高鐵興建過程中，「有些名嘴、政治人物當年信誓旦旦說絕不搭高鐵，現在看他們天天搭」，他說，「所以我現在不看政論節目了，因為信口開河的人實在太多了」。

蔡明忠也提醒現今的企業家「政治經濟學」的重要性，他舉近來美國總統川普掀起的貿易關稅戰為例，直言，以前商人只要默默耕耘、把本業做好就能賺錢，但現在若不理解政治，就無法安穩前行，他說，企業人不能只會經營，還要體察政治形勢，企業人要廣泛注意各種趨勢。

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