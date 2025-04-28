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台股站回2萬點！台幣重返32.4元價位收32.465元

2025/04/28 17:26

台股站回2萬點！新台幣重返32.4元價位，收32.465元。（記者陳梅英攝）台股站回2萬點！新台幣重返32.4元價位，收32.465元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日開高走高，重新站回2萬點之上，新台幣兌美元匯率受惠於外資熱錢匯入，也回到32.4元價位，終場收在32.465元、升值6.1分，匯價來到近1週新高，惟市場觀望氣氛轉濃，總成交量萎縮至12.305億美元。

台股今天上漲161.68點，收在20034.41點，三大法人合計買超77.6億元。其中，外資買超58.66億元。

新台幣匯市今早以32.51元開出，最高升抵32.45元、最低32.54元，盤中震盪近1角，但仍不脫近期整理區間。

匯銀主管表示，台股在站穩月線後，今日持續上攻，外資熱錢匯入，支撐台幣走升，惟美元續在99高位上整理，限縮台幣升值走勢，預料台幣短線還是區間盤整為主。後續持續觀察美國與各國關稅談判進展、美國超級財報週表現以及本週將發布的就業數據。

根據央行統計，美元指數今日續揚0.12%、主要亞幣中僅台幣走升，韓元重貶0.47％、人民幣大貶0.22%、日圓下跌0.16%、新幣貶0.11%，台幣升值0.19%。

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