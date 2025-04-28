景氣續呈黃紅燈 國發會：美關稅影響難評估 未來挑戰大

國發會今發布3月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，較上月減少3分，燈號續呈黃紅燈。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會今發布3月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，較上月減少3分，燈號續呈黃紅燈。國發會表示，當前國內景氣延續成長態勢，但是因為美國關稅政策影響非常難以評估，未來挑戰大。

3月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，較上月減少3分，在9項構成項目中，股價指數、製造業銷售量指數與批發、零售及餐飲業營業額均轉呈黃紅燈，各減少1分，製造業營業氣候測驗點轉呈黃藍燈，減少1分，工業及服務業加班工時則轉呈黃紅燈，增加1分；其餘4項燈號維持不變。

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經發處處長邱秋瑩指出，工業及服務業加班工時相對去年的成長幅度比較大，如果是跟上個月比，增幅是比較趨緩。她也提到，如果未來面臨急單的情況，預期廠商在搶單加強提前出貨的情況，也許加班工時會有比較正向表現。

邱秋瑩表示，3月的領先指標轉為下滑，結束之前連續4個月的上升，下滑幅度0.15%；同時指標連續23個月上升，累計升幅13.78%，顯示當前國內景氣延續成長態勢，但須密切關注後續變化。

她分析，領先指標轉為下滑，主要受到美國總統川普持續釋放4月公布對等關稅影響，使得廠商對對未來貿易情況保守看待，使得外銷訂單動向指數跌幅明顯，牽動信心面和金融面，造成股價指數和M1B兩指標下滑幅度也較大，以及製造業營業氣候測驗點也呈現下滑。

展望未來，國發會表示，4月國際主要機構陸續下修今年全球貿易量成長率，但在人工智慧、高效能運算等相關應用加速推展，且我國高科技產業供應鏈具競爭優勢，可望維繫我國出口動能。

投資方面，國內半導體大廠因應先進製程強勁需求，延續擴充國內產能，加上政府積極優化投資環境、吸引臺商回流，並加大力道協助國內產業轉型升級，均有助增添投資動能；消費方面，股市波動雖影響消費信心，但國內就業市場仍屬穩定，加上政府持續優化所得稅制及推出各項減輕人民負擔措施，將挹注民眾購買力。

邱秋瑩指出，目前我經濟表現還在成長軌道上，但是因為美國關稅政策影響非常難以評估，未來挑戰確實比較大。

邱秋瑩說明，因為美國總統川普日前宣布豁免關稅90天，可能在今年第2季前，廠商有提前備貨的需求推升經濟表現，不過下半年的成長動能就需要再觀察，要看美國關稅政策實施的時程和範疇，以及各國政策反應的情況，才能評估對台灣經濟的影響。

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