報稅季來臨 南市提醒避免影響長輩健保補助資格

南市社會局提醒民眾申報長輩為扶養親屬時，請先行評估是否會超過綜合所得稅稅率5%，影響長輩健保補助資格。（南市社會局提供

〔記者蔡文居／台南報導〕5月報稅季節來臨，南市社會局表示，有關老人健保補助資格會以稅捐稽徵機關核定稅額為準，提醒民眾申報長輩為扶養親屬時，請先行評估是否會超過綜合所得稅稅率5%，影響長輩健保補助資格。

南市社會局表示，台南市自112年7月開辦老人健保費補助，針對設籍台南市滿1年的65歲以上長輩或55歲以上原住民，最近1年個人綜合所得稅率或受親屬扶養申報所得稅率未超過5%（含5%），且未獲政府機關全額補助健保自付額者，補助健保費每人每月自付額最高補助826元，開辦至今全市已約30萬長者受惠，佔全市長者人數82%。

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社會局表示，老人健保補助條件之一為經稅捐稽徵機關核定最近1年個人綜合所得稅率或受親屬扶養申報所得稅率未超過5%（含5%），南市府對符合資格者，以最便民的方式提供免申請、免退保及免辦理的「三免」服務，長者及家屬無須舟車奔波，讓長者享受褔利更有感。

社會局說明，台南市明（115）年老人健保費補助所得稅率標準，是以今年5月申報113年度綜合所得稅為準，其中5%課稅級距金額113年度綜合所得淨額為59萬以下。提醒依據民法及所得稅法相關規定，受親屬申報扶養，納稅義務可依相關規定享有減稅的優惠，長輩若受高所得者（綜合所得稅核定稅率超過5%）申報為扶養親屬，將會影響明年健保補助資格，提醒民眾於申報綜合所得稅之前，請先評估是否會影響長輩健保補助資格。

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