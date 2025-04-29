市場極度動盪下的定心丸 這檔平衡基金超抗跌

川普政府對外對內政策峰迴路轉，對等關稅在與各國展開談判的過程中持續修正。（示意圖，路透）

〔記者吳滋雅／台北報導〕川普政府對外對內政策峰迴路轉，對等關稅在與各國展開談判的過程中持續修正，而原先對聯準會主席鮑爾的重砲轟擊又身段放軟，皆令市場摸不著頭緒，氣氛動盪不安。市場人士分析，不確定性短期間繼續主導投資風向，投資人學習巴菲特把部分資金停泊在貨幣市場基金之外，基於中長期前景仍不看衰的前提，佈局美國平衡型基金既可把握逢低卡位的機會，更是平均風險的絕佳策略。

復活節後美國開盤上演股匯債三殺，嚇壞全球投資人，所幸隨著川普政府「邊推動邊修正」，又見市場逐漸回神。銀行財管中心主管觀察指出，今年來市場雖然動盪起伏，可攻可守的股債平衡型基金仍不缺買氣，其中就境外基金觀測站最新統計，3月單月淨申購量前三名的股債混合型基金中，美國平衡型就佔了兩檔，也透露美國資產的吸引力。

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進一步就國內銷售的三檔境外美國股債平衡型基金，處在暴風核心中也難以招架，但成立最久有25年的富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金，今年來展現極佳的抗跌能力，反觀其他兩檔同類型基金則都下跌超過4%。

基金專家分析，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金績效相對穩健，加上長年來的配息水準，例如在過去半年來年化配息率都有8%以上，更貼合偏好收益與穩健雙全的投資目標，客戶的支持也反應在過去一年淨申購金額居同類型基金之冠的成績上。

富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益暨穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓日前來台時表示，近期美股大幅震盪，平均每日波動率約高達5%，在過去15年來僅見三次，包括2008年金融海嘯與2020年新冠疫情爆發，然而當前美國經濟情況良好、經濟成長堅韌、失業率處歷史低檔、通膨雖略有停滯但也在降溫軌道，顯示與先前情況大不相同，短線市場反應過度，例如非投資級債標的殖利率水準在近兩周內就從7%左右飆升至10%，而股市下跌也使評價面顯著修正至具吸引力的水位，此時保持冷靜才能分辨市場機會。

境外美國股債平衡基金績效一覽（%）

基金名稱 今年來 一年 波動風險 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 美元A（Mdis）股 -1.10 5.11 10.71 安聯收益成長基金 AT 累積 （美元） -4.34 4.37 11.56 駿利亨德森平衡基金 B2 美元 -4.46 5.19 12.48

資料來源：理柏資訊，績效台幣計價截至2025/4/24，波動風險為原幣計價之過去三年月報酬率 年化標準差。製表：記者吳滋雅。

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