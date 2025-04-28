在家上班時間排名 這國最長、韓中殿底、台灣居中

在家工作在以英語為主的國家（加拿大、英國、美國、澳洲、紐西蘭和愛爾蘭）最為常見。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據一項全球調查顯示，加拿大人平均遠距工作的時間，比全球其他任何國家的工作者都長，每週在家工作1.9天，排名墊後的是韓國和中國，分別是0.5天和0.6天。台灣遠距上班時間居中為每周1.0天。

史丹佛經濟政策研究所的研究人員本月初發布的調查結果顯示，加拿大人平均每週在家工作1.9天。調查涵蓋40個國家的1萬6000人，但受訪者均為大學畢業生，因此不能代表所有工人。研究人員表示，他們之所以選擇這一群體，是因為年輕人更有可能從事一些可以在家工作的職位。

請繼續往下閱讀...

排行榜中，英國位居第二（每週在家工作1.8天），僅次於加拿大，緊隨其後的是芬蘭（1.7天）、美國（1.6天）、德國（1.6天）。葡萄牙（1.5天）、匈牙利（1.4天）和荷蘭（1.4天）等歐洲國家也排名較高。

遠距辦公排名最低的國家是韓國（0.5天）、中國（0.6天）、希臘（0.6天）、日本（0.7天）。台灣（1.0天）排名居中間。

研究結果按國家和地區進行分類，研究人員根據地區確定了一些總體趨勢，但各國的結果有所不同。

加拿大公共服務聯盟於2024年10月進行的一項較早的調查顯示，81%的加拿大受訪者認為遠距工作對他們有益，約66%的受訪者表示遠距工作提高工作效率。報告中寫道：遠距工作不僅方便，而且是常識。

他們發現，在家工作在以英語為主的國家（加拿大、英國、美國、澳洲、紐西蘭和愛爾蘭）最為常見，受訪者表示，他們平均每週遠距工作1.5到2天。

調查結果還表明，2023年遠距工作較上一年大幅減少，但自2024-25年以來已趨於穩定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法