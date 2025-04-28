晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

在家上班時間排名 這國最長、韓中殿底、台灣居中

2025/04/28 17:11

在家工作在以英語為主的國家（加拿大、英國、美國、澳洲、紐西蘭和愛爾蘭）最為常見。（彭博）在家工作在以英語為主的國家（加拿大、英國、美國、澳洲、紐西蘭和愛爾蘭）最為常見。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據一項全球調查顯示，加拿大人平均遠距工作的時間，比全球其他任何國家的工作者都長，每週在家工作1.9天，排名墊後的是韓國和中國，分別是0.5天和0.6天。台灣遠距上班時間居中為每周1.0天。

史丹佛經濟政策研究所的研究人員本月初發布的調查結果顯示，加拿大人平均每週在家工作1.9天。調查涵蓋40個國家的1萬6000人，但受訪者均為大學畢業生，因此不能代表所有工人。研究人員表示，他們之所以選擇這一群體，是因為年輕人更有可能從事一些可以在家工作的職位。

排行榜中，英國位居第二（每週在家工作1.8天），僅次於加拿大，緊隨其後的是芬蘭（1.7天）、美國（1.6天）、德國（1.6天）。葡萄牙（1.5天）、匈牙利（1.4天）和荷蘭（1.4天）等歐洲國家也排名較高。

遠距辦公排名最低的國家是韓國（0.5天）、中國（0.6天）、希臘（0.6天）、日本（0.7天）。台灣（1.0天）排名居中間。

研究結果按國家和地區進行分類，研究人員根據地區確定了一些總體趨勢，但各國的結果有所不同。

加拿大公共服務聯盟於2024年10月進行的一項較早的調查顯示，81%的加拿大受訪者認為遠距工作對他們有益，約66%的受訪者表示遠距工作提高工作效率。報告中寫道：遠距工作不僅方便，而且是常識。

他們發現，在家工作在以英語為主的國家（加拿大、英國、美國、澳洲、紐西蘭和愛爾蘭）最為常見，受訪者表示，他們平均每週遠距工作1.5到2天。

調查結果還表明，2023年遠距工作較上一年大幅減少，但自2024-25年以來已趨於穩定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財