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國家住都中心攜手高市府 劃定覆鼎金北營區更新地區

2025/04/28 16:39

高雄三民區覆鼎金北營區案更新地區劃定。（國家住都中心提供）高雄三民區覆鼎金北營區案更新地區劃定。（國家住都中心提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕繼去年9月底完成高雄新興區青年高分社及陸軍服務社2案更新地區劃定後，國家住都中心今天（28日）宣布再度攜手高市府，推動三民區覆鼎金北營區案更新地區劃定，將持續整合更新地區內地主共同參與，將是鼎中商圈發展新契機。

覆鼎金北營區案位於高雄市三民區天祥一路，土地原屬國防部管有的軍營，舊有建物現已拆除，作為臨時停車場使用。為促進土地更有效利用，本案將併同周邊私有土地，以完整街廓範圍劃定為更新地區，後續將由國家住都中心主導推動公辦都更。

國家住都中心指出，覆鼎金北營區更新地區東、西、南三側計畫道路路寬，僅4至6公尺，本次更新計畫規定應於三側退縮4公尺建築，將空間留供人行使用，並採取人車動線分離的出入口規劃，更新後將改善地區交通、創造行人友善街道。

此外，考量社會高齡化趨勢，更新計畫也將日間照顧中心納入規劃，為周邊長者提供一處舒適安心空間，回應實際的社會需求。

覆鼎金北營區案更新地區公告劃定後，國家住都中心將持續調查更新地區內地主參與更新的意願，並徵詢地主更新後的空間需求，將地主意見納入更新規劃，確保都更後的新房子符合使用者需求，促進地方發展。

國家住都中心強調，推動公辦都更過程公開、透明，除了採「一本帳」原則進行權利變換，將建築興建、搬遷補貼、拆除費用等各項開發成本透明化，更新案也會經高市府審議會審定後才實施，確保地主的權益。

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