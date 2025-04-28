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統一台股增長主動式ETF（00981A）5月開募 打造大型股最強艦隊

2025/04/28 15:42

統一投信將於5月7日至5月9日募集統一台股增長主動式ETF（00981A），統一投信基金管理部主管尤文毅副總（中）、統一台股增長主動式ETF（00981A）基金經理人陳釧瑤協理（右）、統一投信袁永騰協理（左）看好台股長期表現。（統一投信提供）統一投信將於5月7日至5月9日募集統一台股增長主動式ETF（00981A），統一投信基金管理部主管尤文毅副總（中）、統一台股增長主動式ETF（00981A）基金經理人陳釧瑤協理（右）、統一投信袁永騰協理（左）看好台股長期表現。（統一投信提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕今年台股因國際政局不確定性，波動擴大，主動選股將成績效成敗的關鍵，統一投信將於5月7日至5月9日募集統一台股增長主動式ETF（00981A）（基金之配息來源可能為收益平準金），發行價10元，募集期間每張一萬元。統一投信表示，透過投研團隊數十年累積的投資經驗，00981A將協助投資人在變局中搶占優質投資機會，享受台股長期成長的甜美果實。

統一台股增長主動式ETF（00981A）（基金之配息來源可能為收益平準金）基金經理人陳釧瑤表示，在美國對等關稅延緩的三個月緩衝期裡，為了減少關稅成本，各產業的廠商可能會趁政策落地前，大舉回補庫存，帶動航運與物流板塊短線內熱度飆升。另外，經歷先前股價修正後，高息股殖利率更加吸睛，隨著台股陸續進入主要除權息週期，相對提升的殖利率有望吸引資金回流高息股。

統一投信指出，00981A選股策略將以「大型、創新、成長」為投資核心，打造台股最強艦隊。這檔ETF的三大選股機制中，首先，將透過聚焦大型股，築起投資護城河。00981A的投資組合，將有六成以上為上市櫃市值前300大個股。台股大型股的營運基本面相對穩健，擁有技術壁壘，甚至在產業的主導和議價能力強，較能應對景氣或政策突變所帶來的影響。

第二是創新面，00981A將優先考量個股成長力及獲利能力，篩選具創新技術領先優勢或關鍵技術突破的大型股。台股多數獲利都是由大型股貢獻，不僅如此，大型股也更重視投資企業未來競爭力，透過持續性的研發投入，創造新成長動能，或是增強獲利成長驅動力。

第三是主動投資的彈性優勢，00981A將隨總經環境、市場及產業變化，靈活調整投資組合，並對持股主動汰弱留強，追求投組的成長性。台股市值前300大名單作為00981A選股池，將在每年6、12月調整。投研團隊也將每日監測市場及個股變化，透過專業分工再匯聚研究成果，對全球總經及產業局勢抽絲剝繭。同時，投研團隊也將勤於實地探訪，掌握產業及企業最新的實際發展動態。

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