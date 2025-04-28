與外資股東隔空交火 可成：股東名冊受嚴實保護、未曾外洩

可成發布聲明澄清，股東名冊受到嚴格保護。圖為董事長洪水樹。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日可成的新加坡外資股東就遭指中資一事發布澄清，澄清聲明中也直指可成外洩股東名冊。對此，可成也發布聲明稿澄清，外資股東TIHIM藉稱股東名冊外洩之虛假疑慮，對可成進行不實指控，可成是依法管理股東名冊資料、並受嚴格內控、資安保護，也恪守公司治理原則及中立立場。

可成在其聲明中提出4點澄清：

１、可成依法管理股東名冊資料，並依規定公開徵求資訊：可成依法管理股東名冊資料，並依法受理符合規定之股東委託書徵求申請，相關資訊均已公開揭示於股東會開會通知中，供全體股東及市場查閱。

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可成強調，從未將股東名冊資料主動提供予任何非依法取得資格之第三方。

２、 可成的股東資料依法管理，並受嚴格內部控制保護：可成依法管理股東名冊資料，所有資料限於依法定用途由公司指定單位持有及使用，並受資訊安全政策嚴格保護，迄今未曾發生主管機關或司法機關認定之資料外洩情事。

可成嚴正澄清，股東名冊屬於可成科技依法管理之公司資產，並非由任何單一股東或經營團隊個人持有或支配。任何將股東名冊與特定股東個人劃上等號之言論，均屬嚴重誤導，刻意混淆視聽，本公司對此予以駁斥。

３、 可成恪守公司治理原則及中立立場：可成深知健全的公司治理為企業永續經營之基石。面對股東委託書徵求事宜，公司一律恪守公司治理原則及中立立場，嚴格遵循相關法令規範，未偏袒任何股東或特定徵求人。

４、可成的資訊安全管理機制嚴謹：可成已建立嚴格的資訊安全管理機制，確保股東個人資料受到妥善保護，未曾發生外洩情事，並持續強化資安防護措施，確保資訊安全無虞。

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