遭指為中資 可成外資股東喊冤

可成外資股東TIH澄清中資指控。圖為TIH代表王亞倫。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕可成的新加坡外資股東TIH今年捲土重來，提出4席董事名單，不過日前有媒體報導、以及有報紙廣告指該公司具中資背景，今日TIH發出聲明澄清，廣告內容實屬不實，明顯意圖擾亂證券市場、打擊投資人信心，TIH在2023年首次提出股東行動主義時即受金管會查核，並未認定有何不法事項。

TIH在其聲明中提出5點澄清：

１、TIH指出，其在2023年即遭有心人士誣指為假外資，當時管會進行相關查核後，並未認定有何不法事項。不料事隔2年，竟又有不肖人士再次誣指為假外資、中資影子，顯然冷飯熱炒，浪費社會資源。但TIH等仍歡迎相關主管機關進行查核，定當全力配合。

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２、TIH說，公司雖持股僅1%，並提名1席董事、3席獨立董事，然所提名之獨立董事均係專業人士，具有中立性及獨立性，不歸屬任何人，而可成的外資持股比例高達35%，扣除經營團隊洪水樹家族持股後，尚有高達80%以上股份流通在外，TIH等提名優秀之董事及獨立董事人選，讓所有可成股東有更多選擇，有何可受質疑之處？

３、TIH指出，以本公司等進行委託書徵求，就牽扯本公司等爭奪經營權，更是荒唐可笑，本公司等作為徵求人，依法至多徵求6%股權之委託書，請問6%股權的委託書是要如何爭奪經營權？倘若6%股權的委託書即可奪得可成經營權，豈不是表示可成股東認為經營團隊洪水樹家族色彩過於濃厚，董事會需要有更多不同人士來監督？

４、TIH也表示，該公司為外資，向來遵守法令，出面徵求委託書是希望爭取眾多股東認可，並支持公司等提名的董事及獨立董事人選，積沙成塔，眾志成城，絕不會違法徵求委託書。

況且，TIH等手上並無可成股東名冊，可成股東名冊係掌握在可成及經營團隊洪水樹家族手上，洪水樹家族本次亦委託台新證券、群益金鼎證券、元富證券進行可成今年度股東常會委託書徵求，倘有可成股東名冊資料外洩情事，也應歸責可成科技及經營團隊洪水樹家族。

TIH呼籲，主管機關金管會、證期局、證交所、集保公司應一視同仁以最高標準檢視所有徵求場所的徵求作為，避免可成股東名冊資料外洩、個資濫用之情事，更不可雙標。

５、TIH最終表示，希望可成全體股東踴躍支持本公司等提名的董事及獨立董事人選，有意支持的可成股東，請以電子投票投票支持本公司等提名的董事及獨立董事人選。

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