名師解盤》黃文清：4/7跳空缺口若回補 不宜追高

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

上週五美股持續上漲，同時也激勵今天台股往4月7號這個跳空缺口來試圖回補。目前指數已經站穩2萬點之上，所以看起來，這次回補這個缺口的機會非常的大。原則上，一方面整個關稅戰的進程，目前看起來中美貿易戰有趨緩的現象，後續觀察相關的這些協商的過程能不能達成好的協議。

第2個部分是在，美國這邊也開始預期到6月份有可能降息的正面利多，所以總結來說，這次4月7號對等關稅跳空的重挫的這一波行情反彈上來，似乎相當程度都已經逐步的化解。那當然，到最後能夠談成什麼樣的決議，恐怕是這一波能夠反彈幅度有多高的一個很重要的關鍵。

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所以走到5月份，當然我們還是預期這個行情是有機會震盪盤堅，那一方面觀察國家等級的這個關稅的談判。第2個5月份之後，我們之前提到半導體關稅課徵問題，也即將浮出檯面，後續持續觀察這個課稅內容，以及他課稅的範圍。

因此在反彈過後的台股，仍舊有可能在這邊區間震盪整理。所以短線上，一旦這個缺口開始正式回補，就不用過度的追高。

在類股選擇方面，在這一波AI的族群跌得非常深，還是有機會反彈。第2個部分，在傳產類股、運動休閒、成衣製鞋這一塊，那麼受惠搶運潮這邊的一個正面利多，仍舊有機會持續的上漲。

所以總結來說，面對未來不確定因素仍舊存在的情況之下，當指數在這跳空缺口回補過後，短線不要過度的追高，密切注意半導體課徵的範圍。那類股選擇，剛剛提到過了，這些相關跌深的，主要以跌深的族群為主。

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