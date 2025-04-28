晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

名師解盤》黃文清：4/7跳空缺口若回補 不宜追高

2025/04/28 16:17

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

上週五美股持續上漲，同時也激勵今天台股往4月7號這個跳空缺口來試圖回補。目前指數已經站穩2萬點之上，所以看起來，這次回補這個缺口的機會非常的大。原則上，一方面整個關稅戰的進程，目前看起來中美貿易戰有趨緩的現象，後續觀察相關的這些協商的過程能不能達成好的協議。

第2個部分是在，美國這邊也開始預期到6月份有可能降息的正面利多，所以總結來說，這次4月7號對等關稅跳空的重挫的這一波行情反彈上來，似乎相當程度都已經逐步的化解。那當然，到最後能夠談成什麼樣的決議，恐怕是這一波能夠反彈幅度有多高的一個很重要的關鍵。

所以走到5月份，當然我們還是預期這個行情是有機會震盪盤堅，那一方面觀察國家等級的這個關稅的談判。第2個5月份之後，我們之前提到半導體關稅課徵問題，也即將浮出檯面，後續持續觀察這個課稅內容，以及他課稅的範圍。

因此在反彈過後的台股，仍舊有可能在這邊區間震盪整理。所以短線上，一旦這個缺口開始正式回補，就不用過度的追高。

在類股選擇方面，在這一波AI的族群跌得非常深，還是有機會反彈。第2個部分，在傳產類股、運動休閒、成衣製鞋這一塊，那麼受惠搶運潮這邊的一個正面利多，仍舊有機會持續的上漲。

所以總結來說，面對未來不確定因素仍舊存在的情況之下，當指數在這跳空缺口回補過後，短線不要過度的追高，密切注意半導體課徵的範圍。那類股選擇，剛剛提到過了，這些相關跌深的，主要以跌深的族群為主。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財