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台灣如何降低對美順差？中經院：利用美國「境內關外」區域

2025/04/28 15:28

中經院今天舉行「川普關稅風暴 智庫視角 X 政策對應」研討會。（記者徐子苓攝）中經院今天舉行「川普關稅風暴 智庫視角 X 政策對應」研討會。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國總統川普祭出對等關稅，去年台灣對美貿易順差高達700多億美元，成為美國第6大逆差來源，被認為是川普盯上台灣的原因，台灣政府已和美國展開談判。中經院建議，談判策略應以降低貿易順差、協助美國製造業復興為主軸，爭取對企業更有利的商業條件。

中經院今天舉行「川普關稅風暴 智庫視角 X 政策對應」研討會，中經院區域發展研究中心副主任楊書菲是講者之一，分析對等關稅下的台美談判策略。

楊書菲強調，台灣對美談判中，若能爭取到和其他國家一樣的公平待遇，對台灣來說就是贏，不要對「豁免」心存幻想；並以降低貿易順差、協助美國製造業復興為主軸，爭取對企業更有利的商業條件。

至於要如何降低貿易順差？她從一段「消失的貿易」解析。

中經院從貿易統計中發現，2024年台灣統計的輸美金額中，前2大產品：顯示卡、伺服器，分別有318億美元（順差317億）、159億美元（順差155億），但若從美國統計的進口金額來看，自台灣進口的顯示卡、伺服器分別有66億美元（逆差60億）、159億美元（逆差154億）。

也就是說，對照台灣和美國的統計，伺服器的貿易金額能夠互相對應，但顯示卡的金額卻有252億美元「消失」了，這一大筆錢去了哪裡？她解釋，顯示卡是伺服器的關鍵零組件，進一步觀察美國伺服器進口統計，2024年自墨西哥進口伺服器約416億美元、為最大來源，推測台灣顯示卡在墨西哥組裝為伺服器，再運送到美國。

然而，2024年台灣出口到墨西哥的金額統計中，顯示卡只有22億美元。楊書菲推測，目前台灣伺服器供應有2種模式，第一是伺服器整機直接從台灣出口，也就是上述的159億美元，第二是顯示卡出口到美國「對外貿易區（FTZ）」，屬境內關外，貿易金額不會顯示在美國貿易統計中，從FTZ送至墨西哥加工組裝成伺服器，成為墨西哥製造的產品，再銷售到美國境內。

中經院從這種貿易模式發想，如果台灣希望降低對美貿易順差、爭取更好的談判條件，應該多多利用美國的FTZ。

楊書菲建議，台灣政府可以輸出科學園區的建設經驗，協助美國外貿區的基礎建設，甚至進一步打造成台商外貿專區。對美國來說，能夠幫助創造國內就業、促進美國製造、降低貿易逆差，符合川普的目的；而對台灣來說，零組件仍可從台灣出貨，卻不會增加對美貿易順差，還有利於台美供應鏈整合。

根據中經院資料，美國目前約有300個FTZ，是美國「境內關外」的特定區域，企業可以在這些區域內進口、製造、分銷，而不需要立刻繳納進口關稅或受限於其他貿易規定。

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