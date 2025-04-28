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宜縣2萬餘戶未設籍房屋稅倍數跳 縣府：設籍期限延至6/2

2025/04/28 12:42

房屋稅開徵，宜蘭縣仍有2萬2534戶未辦理戶籍登記，被認定非自住房屋，示意圖。（資料照）房屋稅開徵，宜蘭縣仍有2萬2534戶未辦理戶籍登記，被認定非自住房屋，示意圖。（資料照）

〔記者游明金／宜蘭報導〕房屋稅開徵！宜蘭縣仍有2萬2534戶未辦理戶籍登記，被認定非自住房屋，房屋稅從原本的1%或1.2%，跳增到2.6%至4.8%，納稅人接獲稅單相當不滿；宜蘭縣財政稅務局表示，民眾因不諳法令，未於期限內完成戶籍登記，財稅局決定將設籍期限延至6月2日，請納稅人檢視房屋稅單，把握最後設籍期限。

宜蘭縣政府財稅局長劉富美說明房屋稅2.0相關規定，並宣佈設籍期限將延至6月2日。（記者游明金攝）宜蘭縣政府財稅局長劉富美說明房屋稅2.0相關規定，並宣佈設籍期限將延至6月2日。（記者游明金攝）

今年房屋稅將於5月1日至5月31日開徵，因遇假日可順延到6月2日；縣府財稅局4月23日寄出稅單，納稅人已陸續收到，很多人看到稅單後氣得跳腳，質疑去年房屋稅才4千多元，今年竟跳到1萬多元，增加一倍以上，有的甚至增加3倍到2萬多元，大罵政府是在搶錢嗎？到底在搞什麼鬼？

許多民眾因房屋未設籍，被以非自住稅率課稅。（記者游明金攝）許多民眾因房屋未設籍，被以非自住稅率課稅。（記者游明金攝）

宜蘭縣政府財稅局表示，政府實施房屋稅2.0，適用自住稅率1%或1.2%的房屋，必須符合「本人、配偶或直系親屬辦理完成戶籍登記」，如未設立戶籍就會被認定為非自住房屋，適用稅率為2.6%至4.8%。

未設籍民眾，宜蘭縣財稅局提醒可以如圖步驟申請重核稅單。（記者游明金攝）未設籍民眾，宜蘭縣財稅局提醒可以如圖步驟申請重核稅單。（記者游明金攝）

財稅局清查，宜縣未設戶籍戶數統計，去年8月清查有3萬7809戶，經輔導設籍到今年2月，還是有3萬2253戶未設籍，今年2月再次以掛號信通知，直到3月24日最後設籍期限日，還是有2萬2534戶未設籍。

這些未設籍的納稅人，113年以前包括民眾本人、配偶及未成年子女名下，全國持有房屋若未超過3戶，不管有設無設籍，每戶稅率都是1.2%，今年實施「房屋稅2.0」，每戶都必須辦理戶籍登記，否則就會被視為非自住，以持有房屋數課以2.6%至4.8%稅率。

財稅局指出，政府考量民眾不了解法令，宣佈延長自住房屋設籍期限到6月2日，請民眾把握最後期限，有任何房屋稅疑義，可至財稅局官網房屋稅2.0專區詳細瞭解，或電洽宜蘭縣政府財政稅務局03-9325101~6轉126~132洽詢。

民眾若因未辦理戶籍登記，以致房屋稅被以「非自住」課以至少2.6%稅率，該如何補救？

宜蘭縣財稅局提醒下列步驟可申請重核稅單：1、檢視稅單，若是被勾填「非自住用」課以至少2.6%稅率，且符合全國已適用自住用房屋尚未滿3戶，可提出申請。2、請於6月2日前，到房屋所在地戶政所完成戶籍登記，以本人、配偶或直系親屬為限。

3、請攜帶114年期房屋稅單房屋稅單、設籍人戶口名簿，溪北可到財稅局總局、溪南可到羅東分局洽辦。4、財稅局審核後重核稅單，交納稅入收執並請依期限繳納。

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