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台股站上2萬點！新台幣升值3.6分、暫收32.49元

2025/04/28 12:31

台股站上2萬點，新台幣升值3.6分、暫收32.49元（記者陳梅英攝）台股站上2萬點，新台幣升值3.6分、暫收32.49元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股延續上週五反彈氣勢，今早一舉站上2萬點，新台幣匯市持續觀望美國關稅戰談判，新台幣兌美元匯率持續在32.5元上下5分徘徊，中午暫時收在32.49元、升值3.6分，台北外匯經紀公司成交量5.33億美元。

由於美中緊張關係出現轉圜空間，美元上週出現反彈，惟多位聯準會官員表態若就業數據惡化將支持降息，使美元指數攻高不易，在100大關前陷入整理，新台幣匯價過去一週在32.5元附近陷入橫向整理，波動不大。

週一新台幣以32.51元、微升1.6分開出，最高升抵32.46元即止步，觀察主要亞幣，日圓在3月22日升破140兑1美元大關後，隨美元走揚，近期緩步貶至143、144，人民幣離岸價今早由7.28兑1美元貶回7.2984、逼近7.3關卡；韓元亦是由升轉貶。

本週市場持續關注美國與各國關稅談判進展外，美股近期絕地大反攻，美四大科技股超級財報周登場，更令投資人充滿期待，另外，美國本週將發布就業數據更是備受注目，此將影響市場對於聯準會降息預期。

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